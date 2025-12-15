باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریمهای هدفمند علیه تسهیلکنندگان ناوگان سایه نفتکشهای روسیه را تصویب کردهاند.
این مقام اتحادیه اروپا گفت که تحریمها ۹ نفر از به اصطلاح تسهیلکنندگان ناوگان سایه را هدف قرار میدهد که شامل تجار مرتبط با شرکتهای نفتی روسیه «روسنفت» و «لوکاویل» و شرکتهای کشتیرانی مالک و مدیر نفتکشها میشود. همچنین ۱۴ شخص و نهاد تحت چارچوب تحریمهای تهدید ترکیبی این بلوک نیز مشمول تحریم شدهاند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهای خود علیه بلاروس را با ادعای اقداماتی که به عنوان تضعیف دموکراسی، حاکمیت قانون و امنیت کلی در کشورهای عضو دیده میشود، گسترش داد.
این تحریمها پس از ورود بالونهای هواشناسی از بلاروس به حریم هوایی لیتوانی صورت میگیرد که در ماههای اخیر بارها ترافیک هوایی را مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد: «معیار جدید به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا اقدامات محدودکنندهای علیه کسانی که برنامهریزی، هدایت، مشارکت در حمایت یا تسهیل دستکاری و مداخله اطلاعات خارجی میکنند، اعمال کند.»
این شورا افزود: «اتحادیه اروپا همچنین قادر خواهد بود ورود غیرمجاز به قلمروی یک کشور عضو را هدف قرار دهد.»
لیتوانی هفته گذشته وضعیت اضطراری اعلام کرد و از پارلمان خواست تا پس از موج بالونهای قاچاق از بلاروس که بارها ترافیک هوایی را مختل کردهاند، حمایت نظامی از پلیس و مرزبانان را مجاز کند.
بلاروس مسئولیت بالونها را رد کرده و لیتوانی را به اقدامات تحریکآمیز متهم کرده است.
منبع: رویترز