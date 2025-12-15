باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای با مقامات شهرداری قدس (اشغالی) برای تأسیس یک مقر نظامی جدید در این شهر امضا کرده است.

بر اساس این طرح، یک تأسیسات اختصاصی نظامی جدید در مجتمع ورودی شهر قدس اشغالی ساخته خواهد شد تا محل استقرار وزارت جنگ و نیرو‌های نظامی اسرائیل (IDF) باشد. علاوه بر این، کالج‌های ارتش به اورشلیم منتقل شده و یک موزه جدید IDF افتتاح خواهد شد.

اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ، موشه لیون، شهردار قدس اشغالی و آریلا رجوان، شهردار این توافق را امضا کردند.

منبع: تایمز اسرائیل