وزارت جنگ اسرائیل و مقامات شهرداری قدس اشغالی توافق‌نامه‌ای را برای تأسیس یک مقر جدید نظامی در ورودی این شهر امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای با مقامات شهرداری قدس (اشغالی) برای تأسیس یک مقر نظامی جدید در این شهر امضا کرده است.

بر اساس این طرح، یک تأسیسات اختصاصی نظامی جدید در مجتمع ورودی شهر قدس اشغالی ساخته خواهد شد تا محل استقرار وزارت جنگ و نیرو‌های نظامی اسرائیل (IDF) باشد. علاوه بر این، کالج‌های ارتش به اورشلیم منتقل شده و یک موزه جدید IDF افتتاح خواهد شد.

اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ، موشه لیون، شهردار قدس اشغالی و آریلا رجوان، شهردار این توافق را امضا کردند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: مقر نظامی ، قدس اشغالی ، وزارت جنگ اسرائیل
