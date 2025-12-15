باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر ابراهیم رسولی مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تبیین رویکرد‌ها و اهداف کلان حزب نسل نو، بر ضرورت نوسازی گفتمانی، تشکیلاتی و نسلی در عرصه سیاست کشور تأکید کرد و گفت: پرچم نسل نو بالاست و این حزب با باور به پوست‌اندازی عمیق و حرکت در مسیر صحیح، به‌دنبال اصلاح رویه‌ها و شکل‌دهی به جریانی پویا، اثرگذار و آینده‌نگر است.

او افزود: حزب نسل نو از ایده‌های نو، خلاقانه و تحول‌آفرین استقبال می‌کند و تلاش دارد با رویکردی تمدن‌ساز و مصلحانه، فضای امید را در جامعه تقویت کرده و مسیر مشارکت فعال، آگاهانه و مردم‌مدارانه را هموار سازد. هدف نهایی ما دستیابی به حکمرانی کارآمد و پاسخ‌گو با اتکا به ظرفیت‌های انسانی کشور است.

رسولی با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: در حزب نسل نو به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای گسترده از نیرو‌های دغدغه‌مند به‌ویژه جوانان هستیم تا آنان را به‌صورت واقعی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درگیر کنیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش راهبردی فضای مجازی گفت: امروز این فضا آکنده از دروغ‌پردازی، تخریب و جنگ شناختی است و دشمن می‌کوشد امید اجتماعی و کارآمدی نظام را تضعیف کند. نسل نو باید حضوری فعال، هوشمندانه و اثرگذار در این عرصه داشته باشد.

مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری فکری، فرهنگی و آموزشی بر کودکان و نوجوانان تضمین‌کننده آینده کشور است.

او افزود: جانمایی صحیح نیرو‌ها و قرار گرفتن افراد در جایگاه متناسب با توانمندی‌هایشان، شرط اصلی جلوگیری از ناکارآمدی و افزایش بهره‌وری در ساختار‌های مدیریتی است.

ضرورت گفت‌وگوی سیاسی و مدیریت اختلافات

رسولی در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های منظم تشکیلاتی گفت: جلسات هفتگی زمینه‌ای برای گفت‌وگوی صریح، تبادل نظر و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل نو فراهم می‌کند و می‌تواند فضای رخوت و بی‌انگیزگی را بشکند.

او با بیان اینکه اختلاف نظر در همه جریان‌های سیاسی وجود دارد، افزود: شناخت ماهیت قدرت و ابزار‌های آن می‌تواند به مدیریت اختلافات و کاهش تنش‌ها کمک کند. پایین بودن آستانه تحمل سیاسی یکی از آسیب‌های جدی فضای سیاست است و باید با تعامل و مدارا بر آن غلبه کرد.

حمایت از دولت مستقر و هم‌افزایی ملی

مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال دولت جمهوری اسلامی گفت: صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی، حمایت از دولت مستقر یک وظیفه ملی است و همه جریان‌ها باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم هم‌افزایی داشته باشند.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش زنان در سیاست و مدیریت گفت: حضور زنان در هسته‌های مرکزی تصمیم‌گیری یک ضرورت راهبردی است و حزب نسل نو از ظرفیت بانوان توانمند در تمامی سطوح تشکیلاتی بهره خواهد گرفت.

پی‌خجسته، دبیر استانی حزب نسل نو در فارس، نیز با اشاره به مأموریت‌های این حزب در سطح استان گفت: نسل نو با نگاهی متفاوت، بر پررنگ‌کردن نقش بانوان، جوانان و نخبگان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی کشور تأکید دارد.

او افزود: این حزب با رویکردی مسئله‌محور و انقلابی، به‌دنبال تربیت مدیران و کارگزاران جوان، متخصص و متعهد است.

پی خجسته در پایان اعلام کرد: به‌زودی فراخوان رسمی جذب و عضوگیری حزب نسل نو در استان فارس منتشر خواهد شد و از همه علاقه‌مندان، به‌ویژه جوانان نخبه و دغدغه‌مند، برای حضور فعال در این تشکیلات دعوت می‌کنیم.

آیین معرفی پی‌خجسته به‌عنوان دبیر اتانی حزب نسل نو در استان فارس، با حضور امیر ابراهیم رسولی دبیرکل حزب نسل نو، مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان سیاسی، نخبگان اجتماعی در شیراز برگزار شد.