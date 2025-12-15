باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان افتخارآفرین والیبال دانش‌آموزی ایران که در رقابت‌های دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در چین، در بخش پسران مقام قهرمانی جهان و در بخش دختران عنوان ششمی را از آن خود کرده بود، شب گذشته با استقبال رسمی محمد جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش، حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، صفدر سلطانی مدیرکل تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی و جمعی از دیگر مشاوران و مدیران حوزه ستادی به میهن اسلامی بازگشت.

در مراسم استقبال که با حضور خیل گسترده مردم همراه بود، والیبالیست‌های دانش‌آموز کشورمان پس از نواخته شدن سرود ملی توسط گروه موزیک ارتش جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم مقدس ایران، با اهدای حلقه گل از سوی مسئولان وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شدند.

گفتنی است سینا حضرتی کاپیتان تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی ایران در این مراسم به نمایندگی از کاروان دانش‌آموزی ایران عنوان قهرمانی و مدال طلای پسران را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش