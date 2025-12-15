وزارت بهداشت در یک اطلاعیه مهم، ۳۳ نکته کلیدی از «نحوه نگهداری در فریزر» تا «تشخیص نان سالم از روی رنگ» را منتشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نان به عنوان یکی از مهمترین مواد غذایی افراد که هرروز مصرف می شود از جایگاه تغذیه ای بالایی برخوردار است اما لازمه استفاده صحیح از این نعمت الهی رعایت نکات بهداشتی است.

نان یکی از مهمترین و محوری ترین مواد غذایی در سبد تغذیه ای هر فردی است که هر روز آن را مصرف می‌کند.نان سالم یکی از مهم‌ترین اجزای یک تغذیه متعادل و سالم به شمار می‌رود. نان کامل و سالم از آرد کامل تهیه می‌شود؛ یعنی آردی که سبوس و جوانه گندم آن حذف نشده‌اند و در نتیجه سرشار از فیبر، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی مانند آهن و کلسیم است. وجود فیبر کافی در نان سالم به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، ایجاد احساس سیری طولانی‌تر و کنترل وزن کمک می‌کند. از دیگر ویژگی‌های نان سالم می‌توان به نداشتن افزودنی‌های شیمیایی، بهبوددهنده‌های مصنوعی و نگهدارنده‌ها اشاره کرد. نان سالم با تخمیر طبیعی و استفاده از خمیرمایه یا خمیرترش تهیه می‌شود که این فرآیند باعث افزایش قابلیت هضم نان و کاهش قند خون پس از مصرف می‌شود.