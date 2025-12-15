دادستان کل آمریکا، ادعا کرد اف‌بی‌آی یک طرح بمب‌گذاری گروه چپ‌گرای افراطی را که قصد داشت در شب سال نو اهدافی در کالیفرنیا را هدف قرار دهد، خنثی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پام بوندی، دادستان کل آمریکا، روز دوشنبه ادعا کرد که اف‌بی‌آی یک طرح بمب‌گذاری با اهداف متعدد از جمله مأموران مهاجرت و خودرو‌ها در لس‌آنجلس و اورنج کانتی را خنثی کرده است.

بوندی در بیانیه‌ای ادعا کرد: «جبهه آزادیبخش جزیره لاک‌پشت — یک گروه چپ‌گرای افراطی ضدسرمایه‌داری — در حال آماده‌سازی برای انجام یک سری بمب‌گذاری علیه اهداف متعدد در کالیفرنیا از شب سال نو میلادی بود. این گروه همچنین قصد داشت مأموران و خودرو‌های اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را هدف قرار دهد.»

بر اساس کیفرخواست تنظیم‌شده در دادگاه ناحیه های آمریکا برای منطقه مرکزی کالیفرنیا، چهار نفر به اتهام توطئه و مالکیت دستگاه مخرب ثبت‌نشده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

در این سند آمده است که طرح بمب‌گذاری، نصب دستگاه‌های انفجاری در پنج مکان را برای هدف قرار دادن دو شرکت آمریکایی در نیمه‌شب شب سال نو در منطقه لس‌آنجلس پیش‌بینی می‌کرد.

چهار متهم نام‌برده شده در کیفرخواست عبارتند از: اودری ایلین کارول، زکری آرون پیج، دنت گافیلد و تینا لای.

بر اساس یک اظهارنامه تحت سوگند در حمایت از کیفرخواست، کارول در ماه نوامبر یک سند هشت‌صفحه‌ای دست‌نویس با عنوان «عملیات نیمه‌شب آفتاب» را که یک طرح بمب‌گذاری را توصیف می‌کرد، به یک منبع محرمانه پرداختی ارائه داد.

اظهارنامه تحت سوگند ادعا می‌کند که کارول و پیج بعداً دو متهم دیگر را برای کمک به اجرای این طرح جذب کردند که شامل «تهیه مواد ساخت بمب و سفر به یک مکان دورافتاده در صحرای موهاوی برای ساخت و انفجار دستگاه‌های انفجاری آزمایشی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵» بود.

با این حال، مأموران اف‌بی‌آی قبل از اینکه آنها بتوانند کار خود را برای سرهم‌بندی یک دستگاه انفجاری کاربردی تکمیل کنند، مداخله کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: عملیات تروریستی ، لس آنجلس
خبرهای مرتبط
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
آلبا دزدی آمریکا از ونزوئلا را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
آخرین اخبار
ادعای دادستان کل آمریکا درباره خنثی سازی «توطئه تروریستی» در لس‌آنجلس
دیوان بین‌المللی کیفری درخواست اسرائیل برای توقف تحقیقات غزه را رد کرد
استرالیا پس از کشتار سیدنی قوانین سلاح را سخت‌تر می‌کند
شرکت نفتی دولتی ونزوئلا از حمله سایبری خبر داد
اوکراین مدعی شد برای سومین بار به تأسیسات نفتی روسیه در دریای خزر حمله کرده است
مذاکرات صلح اوکراین وارد روز دوم شد: هفته سرنوشت‌ساز برای اروپا آغاز می‌شود
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
اسرائیل یک ستاد نظامی جدید در قدس اشغالی تأسیس می‌کند
گسترش تحریم‌های اروپا علیه روسیه و بلاروس
کرملین: وضعیت غیرناتویی کی‌یف سنگ بنای مذاکرات است
زلنسکی با تظاهر به آمادگی برای انتخابات؛ ترامپ را فریب می‌دهد
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ونزوئلا را به مدت یک سال تمدید کرد
ادعای گروسی: سطح همکاری ایران با آژانس محدود است
دستکم ۳۷ نفر در سیل ناگهانی در مراکش جان خود را از دست دادند
جهش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌های آمریکا و ونزوئلا
قهرمان مسلمان در سیدنی جان یهودیان را نجات داد+ فیلم
اروپا به دنبال جلب حمایت بلژیک در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه
تائید حملات اسرائیل به اهداف غیرنظامی در لبنان
معمای عدم تمایل به السودانی و فروپاشی نفوذ سنی‌ها و کُردها
«غنایم خروج»؛ مستند الجزیره درباره تسلیحات آمریکایی باقی‌مانده در دست طالبان
کره جنوبی به کمپین‌های تبلیغاتی علیه کره شمالی پایان می‌دهد
روسای پارلمان و جمهور عراق چگونه انتخاب می‌شوند؟
افراد مسلح ساحل بوندی احتمالاً با داعش ارتباط داشتند
آلبا دزدی آمریکا از ونزوئلا را محکوم کرد
دادستان کره جنوبی: رئیس جمهور سابق سعی در تحریک پیونگ یانگ به اقدام نظامی داشت
حجم تجارت بین بغداد و پکن به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد
۱۷ کشته در تصادف اتوبوس مدرسه در کلمبیا
ترسیم خطوط قرمز از سوی آمریکا برای عملیات اسرائیل در سوریه
انصراف اوکراین از پیوستن به ناتو مذاکرات صلح را تغییر نخواهد داد
شورای سیاسی عراق خواستار تسریع در تشکیل مجلس جدید شد