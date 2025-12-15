باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پام بوندی، دادستان کل آمریکا، روز دوشنبه ادعا کرد که اف‌بی‌آی یک طرح بمب‌گذاری با اهداف متعدد از جمله مأموران مهاجرت و خودرو‌ها در لس‌آنجلس و اورنج کانتی را خنثی کرده است.

بوندی در بیانیه‌ای ادعا کرد: «جبهه آزادیبخش جزیره لاک‌پشت — یک گروه چپ‌گرای افراطی ضدسرمایه‌داری — در حال آماده‌سازی برای انجام یک سری بمب‌گذاری علیه اهداف متعدد در کالیفرنیا از شب سال نو میلادی بود. این گروه همچنین قصد داشت مأموران و خودرو‌های اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را هدف قرار دهد.»

بر اساس کیفرخواست تنظیم‌شده در دادگاه ناحیه های آمریکا برای منطقه مرکزی کالیفرنیا، چهار نفر به اتهام توطئه و مالکیت دستگاه مخرب ثبت‌نشده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

در این سند آمده است که طرح بمب‌گذاری، نصب دستگاه‌های انفجاری در پنج مکان را برای هدف قرار دادن دو شرکت آمریکایی در نیمه‌شب شب سال نو در منطقه لس‌آنجلس پیش‌بینی می‌کرد.

چهار متهم نام‌برده شده در کیفرخواست عبارتند از: اودری ایلین کارول، زکری آرون پیج، دنت گافیلد و تینا لای.

بر اساس یک اظهارنامه تحت سوگند در حمایت از کیفرخواست، کارول در ماه نوامبر یک سند هشت‌صفحه‌ای دست‌نویس با عنوان «عملیات نیمه‌شب آفتاب» را که یک طرح بمب‌گذاری را توصیف می‌کرد، به یک منبع محرمانه پرداختی ارائه داد.

اظهارنامه تحت سوگند ادعا می‌کند که کارول و پیج بعداً دو متهم دیگر را برای کمک به اجرای این طرح جذب کردند که شامل «تهیه مواد ساخت بمب و سفر به یک مکان دورافتاده در صحرای موهاوی برای ساخت و انفجار دستگاه‌های انفجاری آزمایشی در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵» بود.

با این حال، مأموران اف‌بی‌آی قبل از اینکه آنها بتوانند کار خود را برای سرهم‌بندی یک دستگاه انفجاری کاربردی تکمیل کنند، مداخله کردند.

منبع: رویترز