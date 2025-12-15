باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور در استانهای بوشهر، فارس و بهتدریج در هرمزگان، غرب کرمان، برخی مناطق کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان، ابرناکی و رگبار و رعد و برق را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: فردا (سه شنبه) گستره فعالیت سامانه این مناطق در یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، همچنین در شمال غرب و سواحل دریای خزر است. در مناطق سردسیر برف و در نقاط کوهستانی و گردنه ها کولاک برف، لغزندگی جادهها و کاهش دید و در استانهای جنوبی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.
ضیائیان توضیح داد:در جنوب بوشهر، غرب هرمزگان و کرمان بارش شدت خواهد داشت. چهارشنبه به جز دامنههای جنوبی البرز و سیستان و بلوچستان، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارش رخ می دهد. در جنوب فارس، غرب هرمزگان، شمال خراسان رضوی و گیلان بارش شدت خواهد داشت و در شمال غرب و غرب کشور وزش باد و کاهش نسبی دما و بارش بهصورت برف انتظار می رود.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی افزود:در پنج روز آینده در نیمه شرقی و جنوبی کشور برخی ساعات وزش باد شدید خواهیم داشت.
ضیائیان تصریح کرد: چهارشنبه و پنجشنبه در نوار غربی و شمالی و طی روزهای پنجشنبه در جنوب، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش دما رخ می دهد.
وی اظهار کرد: تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم است. در ضمن سه شنبه در جزایر واقع در تنگه هرمز و مرکز و شرق خلیج فارس و پنجشنبه در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس رگبار و رعدوبرق شدید انتظار می رود و دریا متلاطم است.