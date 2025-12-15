باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دولت ترینیداد و توباگو روز دوشنبه اعلام کرد که با افزایش تنشها بین ایالات متحده و ونزوئلا، اجازه دسترسی ارتش آمریکا به فرودگاههای این کشور را در هفتههای آینده خواهد داد.
این اعلام پس از آن صورت میگیرد که ارتش آمریکا اخیراً یک سیستم راداری در فرودگاه توباگو نصب کرده است. دولت این کشور کارائیبی گفته است که این رادار برای مبارزه با جرایم محلی استفاده میشود و از این کشور کوچک به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به هیچ کشور دیگری استفاده نخواهد شد.
وزارت امور خارجه ترینیداد و توباگو در بیانیهای گفت که آمریکا از فرودگاهها برای فعالیتهایی که «ماهیت لجستیکی دارند، شامل تسهیل تأمین مجدد و چرخش معمول پرسنل» استفاده خواهد کرد. جزئیات بیشتری ارائه نشد.
نخست وزیر ترینیداد پیش از این حملات جاری آمریکا به قایقهای مواد مخدر در کارائیب را تحسین کرده بود.
تنها ۱۱ کیلومتر ترینیداد و توباگو را از ونزوئلا در نزدیکترین نقطه جدا میکند.
این کشور دو فرودگاه اصلی دارد: فرودگاه بینالمللی پیارکو در ترینیداد و فرودگاه بینالمللیایانآر رابینسون در توباگو.
ساعتی پس از این اعلام، دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور ونزوئلا، گفت کشورش فوراً هرگونه قرارداد، توافق یا مذاکره برای تأمین گاز طبیعی به ترینیداد و توباگو را لغو میکند.
او اعلام کرد که دولت ترینیداد و توباگو در توقیف اخیر یک تانکر نفتی توسط آمریکا در سواحل این کشور مشارکت داشته و آن را «عملی دزدان دریایی» خواند.
وی همچنین کاملا پرساد-بیسسار، نخست وزیر ترینیداد و توباگو، را به داشتن «دستور کار خصمانه» علیه ونزوئلا متهم کرد و به نصب رادار فرودگاهی در توباگو توسط ارتش آمریکا اشاره کرد.
رودریگز گفت: «این مقام رسمی، قلمرو ترینیداد و توباگو را به یک ناو هواپیمابر آمریکایی برای حمله به ونزوئلا تبدیل کرده است، در عملی که آشکارا نشاندهنده وابستگی است.»
دفتر نخست وزیر ترینیداد بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.
ترینیداد و ونزوئلا پیش از این بر سر توسعه یک میدان گازی در آبهای ونزوئلا، نزدیک مرز دریایی جداکننده دو کشور، به توافق رسیده بودند.
در دسامبر ۲۰۲۳، ونزوئلا مجوزی برای شرکت نفتی شل و ترینیداد و توباگو صادر کرد تا از این میدان گاز تولید کنند. در اکتبر، دولت آمریکا به ترینیداد و توباگو اجازه داد تا بدون مواجهه با تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا، درباره قرارداد گاز مذاکره کند.
امری براون، سناتور مخالف و وزیر امور خارجه سابق ترینیداد و توباگو، روز دوشنبه دولت ترینیداد را به فریبکاری در بیانیه خود متهم کرد.
براون گفت که ترینیداد و توباگو به «تسهیلگران همدست در کشتارهای فراقضایی، تنشهای فرامرزی و رفتار جنگطلبانه» تبدیل شده است.
او گفت: «هیچ چیز معمولی در این مورد وجود ندارد. این ربطی به همکاری و همکاریهای دوستانه معمولی که دههها با آمریکا و همه همسایگانمان داشتهایم، ندارد.»
وی گفت که «اجازه کلی» به آمریکا کشور را «یک گام دیگر در مسیر تبدیل شدن به یک دولت دستنشانده» میبرد و فلسفه «زورگویی حق است» را میپذیرد.
حملههای آمریکا از سپتامبر آغاز شده و تاکنون بیش از ۸۰ کشته برجا گذاشته است، در حالی که واشنگتن ناوگانی از کشتیهای جنگی را در نزدیکی ونزوئلا مستقر کرده که شامل بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا میشود.
در اکتبر، یک کشتی جنگی آمریکایی در پورتآواسپین، پایتخت ترینیداد، پهلو گرفت، زیرا دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشار نظامی بر ونزوئلا و نیکولاس مادورو، رئیسجمهور این کشور را افزایش داده است.
قانونگذاران آمریکایی قانونی بودن این حملات علیه شناورها در کارائیب و شرق اقیانوس آرام را زیر سؤال برده و اخیراً اعلام کردهاند که بررسی کنگره در مورد آنها انجام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فرانسه