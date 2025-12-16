باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- یکی از نگرانی‌ها در زمینه حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مسئله اصابت حمایت‌ها به اهداف تعیین شده توسط حاکمیت است. موضوعی که وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی نیز مستثنی از آن نیست؛ ولی با سازوکار تعبیه شده در زمینه واسطه‌گری نهادهای حمایتی و پروژه مهم توسعه برق خورشیدی و خرید تضمینی توسط صنایع و ساتبا، این اهداف کاملا در دسترس هستند.

واسطه‌گری نهادهای حمایتی به این معناست که مسیر تخصیص، هزینه‌کرد و نظارت بر وام اشتغال مستقیما از طریق نهادهایی انجام شود که شناخت دقیق و میدانی از وضعیت مددجویان دارند. کمیته امداد و سازمان بهزیستی با بانک‌های عامل وارد سازوکاری شده‌اند که در آن، پرداخت و مصرف تسهیلات صرفاً در چارچوب طرح‌های مصوب نیروگاه خورشیدی انجام شود.

این اقدام باعث شده امکان انحراف منابع به‌شدت کاهش یابد و وام اشتغال از یک تسهیلات پرریسک، به ابزاری کنترل‌شده و هدفمند برای توانمندسازی واقعی تبدیل شود.

مهم‌ترین نوآوری در مدل جدید تخصیص وام اشتغال، هدایت این منابع به سمت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و ورود مددجویان به زنجیره تولید انرژی پاک است. در این الگو، وام اشتغال به‌جای ورود به فعالیت‌های کم‌دوام، مستقیما صرف ایجاد زیرساختی می‌شود که هم بازار فروش تضمینی دارد، هم بازدهی بلندمدت ایجاد می‌کند و هم با سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی هم‌راستا است.

این رویکرد ، موجب شده وام اشتغال به طور کامل به اهداف واقعی خود یعنی تولید، اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به حمایت‌های بلاعوض دولتی نزدیک شود.

پیرامون اهمیت سازوکار تعبیه شده توسط کمیته امداد در سهامدار کردن مددجویان در بخشی از مزرعه تولید برق خورشیدی و دارایی‌دار کردن مددجویان در کنار سیکل ثابت درآمدی و مبتنی بر تورم از محل فروش برق خورشیدی به شکل تضمینی نمایندگان مجلس هم اعلام موافقت کرده‌اند.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان نهادهای حمایتی جهت ایجاد درآمد پایدار و خرید پنل های خورشیدی، گفت: اعطای وام‌های خوداشتغالی و اشتغال‌زا، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد باید به گونه‌ای طراحی شود که منجر به اشتغال واقعی این افراد و خانواده‌ها شده و آن‌ها را توانمند سازد. در این مسیر یکی از اقدامات مثبت و همسو با تحقق اهداف وام اشتغال، ورود منابع وام اشتغال مددجویان به سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی جدید است که مستقیما منجر به تضمین بازپرداخت از محل فروش برق خورشیدی و همچنین تولید برق برای رفع ناترازی انرژی کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این طرح، کاهش یا حذف نیاز مددجویان به کمک‌های حمایتی دولت و سایر نهادها است، گفت: دو دسته مشکل در اجرای این طرح وجود دارد؛ اول اینکه پرداخت تسهیلات بعضا با موانع بسیاری همراه است؛ دوم اینکه مدت زمان بازپرداخت باید افزایش یابد، سود تسهیلات باید مناسب شود و فرآیند پرداخت تسهیلات باید تسهیل گردد. بانک مرکزی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: واحدهایی که به عنوان واحدهای تولیدی به مددجویان واگذار می‌شوند، باید خدمات فنی و پشتیبانی مستمر داشته باشند. این خدمات شامل راهنمایی‌ها و مشاوره‌های فنی برای بهره‌برداری و همچنین رفع سریع ایرادات و مشکلات احتمالی در حین بهره‌برداری است و دقیقا در این طرح کمیته امداد و سازمان بهزیستی، همه جوانب و نیازها را بررسی و صحت‌سنجی کردند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اصلی نگه‌داری و تعمیرات است که باید پیمانکار مشخصی از سوی مددجویان با واسطه‌گری نهادهای حمایتی انتخاب شود که این اقدام نیز انجام شده است و به این ترتیب مشکلات به سرعت رفع شده و تجهیزات مجدداً به چرخه کار بازگردند.

او بیان کرد:این امر حیاتی است تا وام‌گیرندگان بتوانند اقساط خود را از محل درآمد حاصل از فروش برق سریع تر پرداخت کنند. ضمانت مستقیم نهادهای حمایتی از تضمین بازپرداخت وام اشتغال نیز در همین راستا است.