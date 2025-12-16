چارچوب هماهنگی عراق شامگاه دوشنبه، پس از نشست خود، خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چارچوب هماهنگی، شامگاه دوشنبه، به برگزاری جلسه پارلمان جدید در اسرع وقت و پیش رفتن با انتخاب هیئت رئیسه فراخواند و بر اهمیت تداوم گفتوگوها و بحثها میان تمامی طرفهای سیاسی برای نهایی کردن پرونده تشکیل دولت تاکید کرد.
دفتر رسانهای چارچوب در بیانیهای اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، نشست دورهای شماره (۲۵۴) خود را در دفتر محمد شیاع السودانی، رئیس شورای وزیران، برای بررسی شایستگیهای ملی مربوط به مرحله آتی و بحث در مورد مسیرهای تشکیل دولت بر اساس چارچوبهای قانون اساسی، برگزار کرد.»
این بیانیه در ادامه افزود که «شرکتکنندگان در نشست، نقش محوری ملی رهبران چارچوب هماهنگی در حمایت از منافع عالی کشور و برخورد با چالشهای سیاسی با روحیه توازن و حکمت را یادآوری کردند، چرا که چارچوب، به عنوان مرجع سیاسی بزرگترین مولفه اجتماعی، در حفظ ثبات و حمایت از مسیر قانون اساسی دولت سهیم بوده است.»
پیش از این عامر الفایز، از رهبران «چارچوب هماهنگی» و رئیس ائتلاف «تصمیم»، تاکید کرد که هنوز هیچ زمان مشخصی برای انتخاب نامزد نخستوزیری تعیین نشده است و «چارجوب» زمان زیادی پیشرو دارد تا شخصیت موردنظر برای تشکیل دولت جدید را نهایی کند.
