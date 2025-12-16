ایالات متحده در ادامه حملات خود به شناور‌هایی که مدعی است مواد مخدر قاچاق می‌کنند، با حمله به سه شناور در اقیانوس آرام ۸ نفر را کشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی به سه شناور در آب‌های بین‌المللی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و هشت نفر را که ادعا می کنند مظنون به ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» بودند را کشته‌اند.

مقامات سه کشته در اولین شناور، دو کشته در دومین و سه کشته در سومین شناور را گزارش کردند. آمریکا مدعی است این کشتی‌ها متعلق به «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» شناسایی شدند و ارزیابی شد که در مسیر‌های ثابت شده قاچاق مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بوده‌اند.

پیت هگسث، وزیر جنگ ایالات متحده، این عملیات را هدایت کرد که پس از هفته‌ها اقدامات تحت دولت علیه شناور‌های متهم به قاچاق مواد مخدر انجام شد.


ایالات متحده بدون ارائه شواهد، ادعا کرده که قایق‌های مورد حمله، در حال حمل مواد مخدر بوده‌اند، اما رهبران خارجی، برخی اعضای کنگره، کارشناسان حقوقی و بستگان کشته‌شدگان خواستار ارائه مدرک شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حملات آمریکا به این قایق ها را غیرقابل قبول و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است. ونزوئلا نیز این حملات را غیرقانونی، معادل قتل و تجاوز به این کشور مستقل آمریکای جنوبی می‌داند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دونالد ترامپ را متهم کرده که در پی سرنگونی دولت او است؛ اتهامی که رئیس‌جمهور آمریکا علی‌رغم گزارش‌ها از تماس نزدیک دولت وی با مخالفان ونزوئلا، آن را کم‌اهمیت جلوه داده است.

در ماه سپتامبر، ایالات متحده حضور نظامی خود در کارائیب — از جمله یک زیردریایی هسته‌ای و گروهی از ناو‌های جنگی همراه بزرگترین ناو هواپیمابر جهان — را تقویت کرد که موجب شد مادورو اختیارات امنیتی را افزایش دهد و ده‌ها هزار سرباز را در سراسر این کشور مستقر کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

