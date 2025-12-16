باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو مسلح مظنون که به یک مراسم حنوکا در ساحل باندی سیدنی حمله کردند، پیش از این حمله که ۱۵ کشته برجا گذاشت به فیلیپین سفر کرده بودند و به نظر می‌رسد تحت تأثیر داعش بوده‌اند.

حمله روز یکشنبه مرگبارترین تیراندازی جمعی استرالیا در نزدیک به ۳۰ سال گذشته بود و به عنوان یک اقدام تروریستی در حال بررسی است.

تعداد کشته‌ها ۱۶ نفر است که شامل یکی از مهاجمان می‌شود که توسط پلیس به عنوان ساجد اکرم، ۵۰ ساله، شناسایی شده و توسط پلیس کشته شد.

پسر ۲۴ ساله این مرد و همدست او که توسط رسانه‌های محلی به عنوان نوید اکرم شناسایی شده، پس از اصابت گلوله در بیمارستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد.

پلیس استرالیا روز سه‌شنبه گفت هر دو مرد ماه گذشته به فیلیپین سفر کرده‌اند و هدف این سفر در دست بررسی است. پلیس فیلیپین گفته است که در حال بررسی این موضوع است.

مقامات در مانیل روز سه‌شنبه تأیید کردند که پدر و پسر مظنون تقریباً تمام ماه نوامبر را در فیلیپین گذرانده‌اند و پدر با عنوان «تابعیت هندی» وارد این کشور شده است.

این دو نفر در اول نوامبر وارد فیلیپین شدند و استان داوائو در جنوب به عنوان مقصد نهایی آنان ثبت شده است.

دانا ساندووال، سخنگوی اداره مهاجرت فیلیپین، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ساجد اکرم، ۵۰ ساله، تابع هند، و نوید اکرم، ۲۴ ساله، تابع استرالیا، در اول نوامبر ۲۰۲۵ با هم از سیدنی استرالیا وارد فیلیپین شدند. هر دو داوائو را به عنوان مقصد نهایی گزارش کردند. آنان در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ با یک پرواز انتقالی از داوائو به مانیل، به مقصد نهایی سیدنی، این کشور را ترک کردند.»

شبکه‌های مرتبط با داعش در فیلیپین شناخته شده هستند و در جنوب این کشور نفوذی دارند. در سال‌های اخیر به سلول‌های تضعیف‌شده‌ای در جزیره میندانائو در جنوب کاهش یافته‌اند که بسیار دورتر از مقیاس نفوذ آنان در زمان محاصره ماراوی در سال ۲۰۱۷ است.

کریسی بارت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، در یک کنفرانس خبری گفت: «نشانه‌های اولیه حاکی از یک حمله تروریستی است که تحت تأثیر داعش بوده و توسط یک پدر و پسر انجام شده است. اینها اقدامات کسانی است که خود را با یک سازمان تروریستی همسو کرده‌اند، نه یک دین.»

پلیس همچنین گفت که خودروی ثبت‌شده به نام مرد جوان‌تر حاوی دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز و دو پرچم خانگی مرتبط با داعش بوده است — گروهی که استرالیا و بسیاری کشور‌های دیگر آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.

پدر و پسر به مدت حدود ۱۰ دقیقه به صد‌ها نفر در این جشن در یکی از برترین مقاصد گردشگری استرالیا شلیک کردند و مردم را مجبور به فرار و پناه گرفتن کردند، پیش از آن که هر دو توسط پلیس هدف گلوله قرار گیرند.

مقامات گفتند حدود ۲۵ بازمانده در چندین بیمارستان سیدنی تحت مراقبت هستند.

منبع: رویترز