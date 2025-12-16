مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله (ع) گفت: در ۴ سال اخیر مجموعاً حدود ۲۸ هزار سبد کالا بین نیازمندان استان توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام ثارالله زارع امروز ۲۵ آذر در رزمایش کمال مومنانه در شیراز اظهار کرد: ارزش هر سبد کالا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که مجموعاً برای یکهزار سبد، ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. همچنین ۵۰۰ بسته یلدایی با ارزش هر بسته یک میلیون تومان تهیه شده که مجموع هزینه بستههای یلدایی ۵۰۰ میلیون تومان است. در مجموع، اعتبار هزینهشده برای سبدهای کالا و بستههای یلدایی ۴ میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله (ع) تأکید کرد: تمام این هزینهها بهطور کامل توسط خیرین جمعآوری شده و این اقلام به نیازمندانی که تحت پوشش خیریه محبان ثارالله (ع) و خیریه صدای امید هستند، امروز و فردا توزیع خواهد شد.
او ضمن قدردانی از همه خیرینی که در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشتهاند، از همراهی و حمایت آنان تشکر کرد.
زارع با اشاره به برنامههای اشتغالزایی این مؤسسه گفت: در کنار اقدامات حمایتی، هر چند وقت یکبار طرحهای اشتغالزایی خانگی نیز اجرا میشود. در همین راستا، یک دستگاه خمیرکن راهاندازی شده و جا دارد از مدرسه علوی و پیشدبستان علوی تشکر شود؛ مجموعهای که سال گذشته و امسال با خیریه محبان ثارالله (ع) همکاری داشته است. این مجموعه با جمعآوری کمکهای دانشآموزی برای امور خیر، درخواست کرده است که این منابع صرف هزینههای مصرفی کوتاهمدت نشود، بلکه برای ایجاد اشتغال پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
او ادامه داد: سال گذشته حدود ۴ دستگاه خمیرکن به مؤسسه اهدا شد و امسال نیز قول اهدای ۴ تا ۵ دستگاه دیگر داده شده است که با این اقدام، حدود ۷ تا ۸ خانوار به خودکفایی رسیده و از طریق درآمدزایی خانگی بینیاز میشوند.
مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله (ع) درباره حمایتهای درمانی نیز اظهار کرد: هر ماه، خیریه محبان ثارالله (ع) و خیریه صدای امید بهصورت مشترک هزینه درمان دو بیمار را از صفر تا ۱۰۰ تقبل میکنند. در این فرآیند، هیچ مبلغی به حساب شخصی واریز نمیشود و تمام هزینهها مستقیماً به حساب بیمارستان پرداخت میشود. از ابتدای روند درمان، شامل دارو، آزمایشها و سایر خدمات، مستندسازی انجام شده و گزارشها برای خیرین ارسال میشود تا با اطمینان در این مسیر مشارکت کنند. حتی پس از پایان درمان نیز، بیمار برای مدتی تحت حمایت قرار میگیرد تا روند بهبودی کامل شود.
زارع همچنین از اهدای جهیزیه به زوجهای جوان خبر داد و گفت: هفته آینده، دو سری جهیزیه به دو زوج جوان اهدا میشود تا زندگی مشترک خود را آغاز کنند. تاکنون در مجموع ۱۵۷ سری جهیزیه اهدا شده که این تعداد مربوط به امسال است و در پایان ماه یازدهم نیز برنامه اهدای جهیزیه و سبد کالا ادامه خواهد داشت و اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
او با تأکید بر نقش رسانهها بیان کرد: اعتقاد جدی به رسانه وجود دارد و از خبرنگاران بهدلیل حضور و همراهیشان قدردانی میکنیم. مشارکت خیرین به سه شیوه انجام میشود و این مؤسسه از سال ۱۳۹۵ بهصورت رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز کرده و مجوزهای لازم را اخذ کرده است. تاکنون هیچ ارگان یا نهادی از نظر مالی کمکی نداشته و تمام حمایتها بهواسطه خود مردم و خیرین انجام شده است.
مدیرعامل مؤسسه خیریه محبان ثارالله (ع) در پایان گفت: بهطور متوسط سالانه حداقل ۷ نوبت توزیع سبد کالا انجام میشود، یعنی سالانه حدود ۷ هزار سبد کالا؛ در ۴ سال اخیر مجموعاً حدود ۲۸ هزار سبد کالا توزیع شده است. ارزش هر سبد در هر مقطع متفاوت است و در حال حاضر هر سبد کالا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد. برخی اقلام از جمله برنج، پیشتر و با قیمت پایینتر تهیه شده است. بستههای یلدایی نیز در کنار سبدهای کالا توزیع شدهاند.