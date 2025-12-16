نکته کلیدی اینجاست که eSafety به صراحت گفته هیچ‌کدام از این روش‌ها به‌تنهایی کافی نیست. اگر یک پلتفرم فقط به خوداظهاری سن یا فقط به یک ابزار فنی متکی باشد، این «گام معقول» محسوب نمی‌شود. هدف این است که اگر کاربری با وی‌پی‌ان سن خود را بالاتر نشان داد، سیستم از طریق نشانه‌های دیگر ــ مثل رفتار، تاریخچه حساب یا داده‌های دستگاه ــ بتواند این ادعا را راستی‌آزمایی کند.برای توضیح ساده‌تر، می‌توان گفت دولت استرالیا به‌دنبال ساختن یک «درِ واحد» نیست که با یک کلید شکسته شود، بلکه می‌خواهد چند قفل هم‌زمان وجود داشته باشد. شاید یک قفل با وی‌پی‌ان باز شود، اما قفل‌های دیگر همچنان مانع عبور شوند. این رویکرد هزینه دور زدن را بالا می‌برد و باعث می‌شود استفاده صرف از فیلترشکن، راه‌حل ساده‌ای نباشد.

ساخت دوباره اکانت، ممنوع

بخش مهم دیگری از سیاست‌ها به جلوگیری از ثبت‌نام مجدد سریع اختصاص دارد. اگر حسابی به این دلیل که متعلق به کاربر زیر ۱۶ سال تشخیص داده شده حذف شود، پلتفرم باید مانع از آن شود که همان کاربر بلافاصله با اطلاعات اندکی متفاوت دوباره برگردد. اینجاست که تطبیق داده‌های دستگاه، زمان‌بندی فعالیت‌ها و الگوهای استفاده اهمیت پیدا می‌کند. قانون انتظار ندارد سیستم‌ها بی‌خطا باشند، اما انتظار دارد تلاش جدی برای بستن این «درب‌های پشتی» انجام شود.در کنار همه این موارد فنی، eSafety بر شفافیت و پاسخ‌گویی تأکید ویژه دارد. پلتفرم‌ها باید بتوانند به نهاد ناظر توضیح دهند چه روش‌هایی را به کار گرفته‌اند، چرا آن‌ها را معقول می‌دانند و چه داده‌هایی برای ارزیابی اثربخشی‌شان دارند. این یعنی شرکت‌ها فقط با نصب یک ابزار یا نوشتن یک سیاست‌نامه از مسئولیت شانه خالی نمی‌کنند، بلکه باید آماده حسابرسی و بررسی باشند.