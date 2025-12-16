باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که روسیه برای توسعه روابط با ایران «اهمیت ویژهای» قائل است و افزود که دو کشور علی رغم «اقدامات غیرقانونی غرب» که هدف آن تشدید تحریمها علیه آنهاست، به تقویت همکاری ادامه خواهند داد.
این وزارتخانه گفت که «مراحلی برای مقابله با اقدامات قهری یکجانبه و ایجاد زیرساخت تسویهحساب متقابل غیرقابل نفوذ در برابر تأثیرات خارجی در حال انجام است.»
این بیانیه پیش از دیدار سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، صادر شد. آنان در مورد تجارت دوجانبه، پروژههای مشترک انرژی و حملونقل، برنامه هستهای ایران و مسائل ژئوپلیتیک گستردهتر بحث خواهند کرد.
منبع: تاس