باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین ترفع رئیس مرکز بین الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کریدور زنگزور اظهار داشت: ایران پس از فروپاشی شوروی همواره مسیر امن و ارزان برای انتقال کالای جمهوری آذربایجان به نخجوان بوده و هست. حتی در دوره‌هایی همچون زمان کرونا که با مساله و مشکل مواجه بودیم، این مسیر بدون محدودیت کار می‌کرد.

ترفع اظهار داشت: اینکه در منطقه مسیری جایگزین برای کریدور زنگزور ایجاد شود چیز عجیب و غریبی نیست، اما امن ارزان و روان بودن همه آن چیزی است که مزیت یک مسیر را حفظ می‌کند. به فرض ساخته شدن مسیر آذربایجان- نخجوان از مسیر ارمنستان، مسیر ایران همچنان بهترین مسیر باقی خواهد ماند.

این مقام مسئول در عین حال به پروژه‌های مشترک با جمهوری آذربایجان برای تقویت تردد از جمله پل کلاله آقوند اشاره کرد که در دست ساخت است و پیش بینی می‌شود در نوروز آینده به بهره‌برداری برسد. علاوه بر آن مسیر کلاله تا جلفا در دست تعریض است و همه این موارد تایید می‌کند که به فرض ساخته شدن آن مسیر، باز هم مسیر ایران بهترین مسیر باقی خواهد ماند.