کاریکاتور روز / برداشت آزاد ۳۲

سی و دومین شماره برداشت آزاد این هفته «کاریکاتور روز» گزیده‌ای استثنایی از آثار کارتونیست‌های مطرح جهان را ارائه می‌کند. نگاه عمیق کاریکاتوریست‌های برجسته ایرانی و بین‌المللی، در این گزارش تصویری، مخاطب را به سفری فراتر از خبر می‌برد، سفری به ژرفای شرایط انسانی و پیچیدگی‌های دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم. این گزارش، صرفاً یک گردآوری نیست، بلکه تحلیلی موشکافانه است که نشان می‌دهد چگونه خطوط ساده و رنگ‌های محدود یک کارتون خبری یا اجتماعی و یا یک کاریکاتور سیاسی، می‌توانند از پیچیده‌ترین مفاهیم فرهنگی و سیاسی، پرده بردارند و برای مخاطب خود اخبار را به شیوایی و صادقانه روایت کنند. گزارشی تحلیلی نشان می‌دهد چگونه هنرمندان با تکیه بر خطوطی حداقلی و رنگ‌هایی حساب‌شده، لایه‌های پنهان رویداد‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را می‌شکافند و «خبر» را در عمیق‌ترین شکل خود به مخاطب می‌رسانند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی