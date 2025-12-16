باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا نژادخالقی با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در استان کرمان گفت: تا ظهر سهشنبه ۲۵ آذر، هیچگونه گزارشی از وقوع سیلاب، تلفات جانی یا مسدود شدن راههای ارتباطی دریافت نشده است، هرچند احتمال بروز روانآب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد.
وی افزود: در مناطق جنوبی استان بارشها عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان بیان داشت: خشکی سطح زمین و قدرت جذب بالای خاک؛ تاکنون مانع شکلگیری روانآب شده، اما در صورت اشباع شدن زمین، امکان بروز آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: در جنوب استان نیز احتمال طغیان رودخانهها وجود دارد.
نژاد خالقی گفت: با توجه به تداوم بارشها، این احتمال وجود دارد که از ساعت ۱۷ یا ۱۸ عصر، روانآبها در برخی مناطق استان شکل بگیرد
منبع: روابط عمومی استانداری کرمان