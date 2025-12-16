فواد حسین ضمن اشاره به سایه سنگین تهدیدات اسرائیل بر امنیت عراق و همسایگانش، تاکید کرد که عوامل خارجی و درونی روند تشکیل دولت را مختل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی اختصاصی با شبکه «الحدث» به تشریح آخرین وضعیت سیاسی داخلی و چالش‌های منطقه‌ای پرداخت. او تاکید کرد که ریشه بن‌بست سیاسی کنونی در عراق، نه در تقابل میان طیف‌های مختلف مذهبی و قومی، بلکه ناشی از اختلافات درونی هر یک از جریان‌های سیاسی است.

وزیر خارجه عراق اعلام کرد که تحرکات جدی برای تشکیل دولت جدید از اوایل ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. او خاطرنشان کرد که اگرچه برخی کشور‌ها ترجیح می‌دهند جناح‌های خاصی در دولت حضور داشته باشند، اما تصمیم نهایی کاملا «عراقی» خواهد بود.

او هشدار داد که تهدیدات رژیم تروریستی اسرائیل علیه عراق، لبنان و سوریه همچنان پابرجا است. فواد حسین همچنین اشاره کرد که ارتباط مستمر با سوریه به دلیل همسایگی و تجربیات مشترک در مبارزه با تروریسم ادامه دارد. وزیر امور خارجه عراق با اشاره به اینکه رابطه با دمشق روشن است، تاکید کرد که عراق در امور سوریه دخالت نخواهد کرد.

او افزود: ما کشوری در منطقه هستیم که بیشترین آسیب را از تنش‌های منطقه‌ای دیده است.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد که اظهارات «تام باراک» با واقعیت‌های امروز عراق همخوانی ندارد. او همچنین تایید کرد که در دیدار با فرستاده آمریکا، بحثی درباره پرونده لبنان صورت نگرفته است.

در همین چارچوب، نیروهای امنیتی عراق در ساعات اخیر و پس از حمله‌ای که نیروهای آمریکایی و سوری را در شهر پالمیرا هدف قرار داد، اقدامات امنیتی شدیدی را در امتداد نوار مرزی با سوریه اتخاذ کرده‌اند.

منبع: کانال تلگرامی الحدث

برچسب ها: دولت عراق ، وزیر خارجه عراق
