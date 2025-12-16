این روزها بیماری آنفلوآنزا به‌شدت شایع شده است؛ اگر شما هم گرفتار این بیماری شده‌اید، چند دمنوش گیاهی عالی برای بهبود علائم بیماری‌تان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هنگام سرماخوردگی و آنفلوآنزا، هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از این نیست که جایی گرم و دنج استراحت کنیم و دمنوشی آرامش‌بخش بنوشیم. دمنوش‌های گیاهی متعددی وجود دارد که مناسب درمان علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستند. از این دمنوش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. نعناع

منتول موجود در برگ‌های نعناع اثر تسکین‌دهنده‌ای روی گلو دارد و از سرفه‌هایتان می‌کاهد. فعالیت‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی فوق‌العاده نعناع هم به درمان بیماری‌تان سرعت می‌بخشد.

۲. بابونه

بابونه حاوی فلاونوئید است و این ترکیب پلی‌فنولی اثر آرامش‌بخش و ضدالتهابی دارد و موجب داشتن خواب راحت شبانه می‌شود. استراحت کافی هنگام بیماری، به‌ویژه سرماخوردگی و آنفلوآنزا، روند درمان را سرعت می‌بخشد.

۳. اکیناسه

اکیناسه یا سرخارگل، یکی دیگر از گیاهانی است که دمنوش آن برای کاهش خطر ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا تا ۵۸ درصد موثر است و بنا بررسی‌های علمی، نوشیدن دمنوش این گیاه، از طول دوره این بیماری‌های فصلی کم می‌کند.

۴. زنجبیل

مواد زیست‌فعال موجود در زنجبیل همچون ضدالتهابی عالی عمل می‌کنند و از آنجایی‌که ضدویروس هم هستند جلوی فعالیت عفونت‌زای میکروارگانیسم‌ها را می‌گیرند. درضمن اگر سرماخوردگی‌تان با معده‌درد همراه باشد، این دمنوش تسکین‌دهنده خوبی است و حالت تهوع‌تان را درمان می‌کند.

۵. زغال اخته سیاه

این میوه سرشار از آنتی‌اکسیدان است و دمنوش بسیار خوش‌طعم آن از طول دوره بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا می‌کاهد.

۶. دمنوش لیموترش

لیموترش به‌دلیل محتوای بالای ویتامین C، قدرت فوق‌العاده‌ای در مبارزه با سرماخوردگی و آنفلوآنزا دارد. برای درست کردن این دمنوش، فقط کافی است آب نصف یک عدد لیموترش را درون فنجانی از آب گرم بریزید و با کمی عسل ترکیب کرده و نوش جان کنید.

۷. گل ختمی

مواد موجود در گل ختمی تسکین‌دهنده گلودرد هستند و سرفه‌های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوآنزا را آرام می‌کنند. همچنین این گیاه خواص ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی دارد که در بهبودی سریع‌تر علایم این بیماری‌ها موثرند.

از دیگر دمنوش‌هایی که می‌توانید هنگام سرماخوردگی و آنفلوآنزا نوشیده و سرعت درمان‌تان را افزایش دهید باید به دمنوش‌هایی، چون شیرین‌بیان، نارون کوهی (درمان مخاط گلو و تسکین سرفه) و چای سبز اشاره کرد.

دمنوش‌های گرم گلودرد را تسکین داده و گرفتگی بینی را برطرف می‌کنند. همچنین گیاهان حاوی مواد فیتوشیمیایی هستند که از سلول‌های بدن در برابر رادیکال‌های آزاد و مواد سمی محافظت می‌کند.

هنگام ابتلا به بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا بهترین روش مصرف دمنوش‌های گیاهی و استراحت کافی است تا روند درمان به‌خوبی طی شود.

