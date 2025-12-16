فرمانده انتظامی لرستان از کشف بیش از ۳۰۰ قلم شیء تاریخی متعلق به دوره‌های پیش و پس از اسلام در شهرستان دلفان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه نشست با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی لرستان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان با اشراف اطلاعاتی، از فعالیت فردی در زمینه قاچاق اشیای عتیقه مطلع شده و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و در جریان بازرسی از منزل متهم، موفق شدند تعداد ۳۳۲ قلم شیء تاریخی به‌همراه یک دستگاه فلزیاب را کشف کنند.

به گفته فرمانده انتظامی لرستان، بنا بر نظر کارشناسان مربوطه، اشیای مکشوفه از جنس (برنز، گل، سنگ، نقره، استخوان و شیشه) بوده و به دوره‌های هزاره اول پیش از میلاد، دوران اسلامی و پیش از اسلام تعلق دارد.

هاشمی‌فر بیان داشت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی در پایان با هشدار جدی به قاچاقچیان و غارتگران میراث فرهنگی کشور تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و برخورد قاطع قانونی، هرگونه اقدام در جهت تاراج سرمایه‌های ملی را با جدیت پیگیری و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

