باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که موافقت اسرائیل با ساخت چندین شهرک در کرانه باختری اشغالی را محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «این پادشاهی موافقت مقامات اشغالگر اسرائیل با ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی را که نقض قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل است، محکوم می‌کند.»

این بیانیه همچنین درخواست عربستان سعودی از جامعه بین‌المللی برای انجام مسئولیت‌های خود «برای پایان دادن به این تخلفات» را تکرار کرد.

هفته گذشته، کابینه اسرائیل تصمیم گرفت به ۱۹ شهرک در کرانه باختری اشغالی، از جمله دو شهرکی که ۲۰ سال پیش در جریان عقب‌نشینی با هدف تقویت امنیت و اقتصاد تخلیه شده بودند، وضعیت قانونی بدهد.

اقدام برای قانونی کردن شهرک‌ها در کرانه باختری - سرزمینی که فلسطینی‌ها برای کشور آینده خود به دنبال آن هستند - توسط بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل پیشنهاد شد.

اکثر قدرت‌های جهانی، شهرک‌های اسرائیل را که در زمینی که در جنگ ۱۹۶۷ تصرف کرده بود، ساخته غیرقانونی می‌دانند. قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل خواسته‌اند که تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی را متوقف کند.

ساخت شهرک‌ها - از جمله برخی از شهرک‌هایی که بدون مجوز رسمی ساخته شده‌اند - تحت ائتلاف حاکم راست افراطی اسرائیل افزایش یافته است، کرانه باختری را تکه‌تکه کرده و شهر‌ها و شهرستان‌های فلسطینی را از یکدیگر جدا کرده است. این ۱۹ شهرک شامل دو شهرکی می‌شود که اسرائیل در سال ۲۰۰۵ از آنها عقب‌نشینی کرد و طبق طرح خروج تحت نظارت نخست وزیر سابق، آریل شارون، که عمدتاً بر غزه متمرکز بود، تخلیه شدند.

منبع: العربیه انگلیسی