مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درج گزاره‌های مداخله‌جویانه نسبت به تمامیت سرزمینی ایران، سفیر جمهوری قبرس در تهران را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی‌بک دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درج گزاره‌های مداخله‌جویانه نسبت به تمامیت سرزمینی ایران در بیانیه مشترک مقامات قبرس و امارات عربی متحده، پتروس ناکوزیس سفیر جمهوری قبرس در تهران را به وزارت امورخارجه احضار و ضمن تسلیم یادداشت مکتوب، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد.

دستیار وزیر امور خارجه به سفیر قبرس یادآوری کرد که جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های لاینفک از سرزمین ایران بوده و حاکمیت تاریخی، بلامنازع وموثر ایران بر این سه جزیره امری غیر قابل تردید است.

همچنین تاکید شد جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعای ارضی علیه تمامیت سرزمینی خود را شدیدا محکوم می‌کند و آن را ناقض اصل بنیادین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها می‌داند.

علی‌بک با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در عدم مداخله در موضوعات حاکمیتی و سرزمینی دیگر کشورها از جمله قبرس، خواستار اقدام فوری قبرس در تصحیح این خطای فاحش و پرهیز از تکرار چنین اشتباهی شد.

