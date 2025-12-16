باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - غازی حمد، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت که حدود ۴۰۰ فلسطینی در نتیجه نقض آتش‌بس نوار غزه توسط ارتش اسرائیل که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، شهید شده‌اند.

وی در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی قطری الجزیره گفت: «از زمان اجرای توافق‌نامه آتش‌بس، حدود ۴۰۰ نفر شهید شده‌اند. مهم است که روشن شود بیش از ۹۵ درصد شهدا غیرنظامی هستند.»

به گفته وی، مقامات غزه ۸۱۳ مورد نقض توافق‌نامه‌ها توسط اسرائیل را ثبت کرده‌اند. حمد از میانجیگران مذاکرات خواست تا «اقدام کنند» و افزود که اقدامات اسرائیل «تهدیدی جدی» برای توافق‌نامه غزه است.

در ۹ اکتبر امسال، اسرائیل و حماس از طریق میانجیگری مصر، قطر، ایالات متحده و ترکیه توافق کردند که مرحله اول طرح صلح ارائه شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را اجرا کنند. آتش‌بس در ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد. طبق این توافق، اسرائیل به خط زرد عقب‌نشینی کرد و بیش از ۵۰٪ از خاک غزه را تحت کنترل خود نگه داشت.

منبع: تاس