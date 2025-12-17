باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه مشکلی در عرضه هندوانه و انار شب یلدا نداریم، گفت: میوه شب یلدا اعم از هندوانه و انار به میزان کافی در میادین موجود است، اما قیمت نسبت به سال قبل افزایشی است.

وی قیمت هرکیلو انار در میدان را ۶۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو خرمالو کرج ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو شمال ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، خرمالو کن ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه سیاه مرغوب ۳۲ تا ۳۵ هزارتومان، هندوانه سبز ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، ازگیل ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، نارنگی ۶۰ تا ۸۵ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۴۰ تا ۵۵ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، خیار ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، موز هندی ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان و موز پاکستان ۷۰ هزارتومان است.

یاوری از کاهش التهابات قیمت گوجه فرنگی در بازار خبر داد و گفت: نرخ هرکیلو گوجه فرنگی از ۶۰ هزارتومان به ۱۷ تا ۲۵ هزارتومان با عرضه گوجه فرنگی از بوشهر کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به افزایش عرضه میوه در آستانه شب یلدا گفت: در روزهای عادی ۱۵ تا ۱۶ هزارتن عرضه میوه و صیفی و فرنگی جات داشتیم که اکنون به ۲۰ تا ۲۲ هزارتن رسیده است که بدلیل افزایش عرضه نوسانی در بازار نخواهیم داشت.