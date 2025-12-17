اسرائیل علی‌رغم دستاورد نظامی، در حذف حزب‌الله ناکام ماند؛ چرا که مقاومت نه یک ساختار فیزیکی، بلکه تجسم اراده‌ی مردم است که با زور از بین نمی‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه الاخبار در گزارش جدید خود نوشت از زمان پایان جنگ اخیر و تثبیت آتش‌بس در لبنان، رژیم تروریستی اسرائیل تلاش کرده است معادله جدیدی را تحمیل کند که هدف آن حذف حزب‌الله از دو حوزه اصلی است: معادله داخلی لبنان و معادله رویارویی با اسرائیل.

ناتوانی رژیم تروریستی اسرائیل در تبدیل دستاورد‌های تاکتیکی و عملیاتی خود به یک پیروزی راهبردی قاطع، باعث شد تا به استراتژی «دستاورد تراکمی» در مرحله پس از جنگ روی آورد؛ با این امید که با حمایت مستقیم آمریکا، نبرد را از طریق جبهه داخلی لبنان به سود خود یکسره کند.

اما پرسش بنیادین این است: چرا آن دستاورد‌های نظامی به یک یکسره‌سازی سیاسی و راهبردی منجر نشد؟ و چرا حزب‌الله همچنان بازیگر اصلی در داخل لبنان و مانعِ قطعی در برابر اسرائیل باقی مانده است؟

دستاورد‌های بدون یکسره‌سازی

پاسخ را باید در نتایج خودِ جنگ جست‌و‌جو کرد. درست است که دشمن به موفقیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی دست یافت، اما در مقابل، مقاومت موفق شد ابتکار عمل را در طول جنگ بازپس گیرد. مقاومت توانست مانع اشغال منطقه جنوب لیطانی توسط ارتش اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل شود و با وجود فداکاری‌های عظیم، انسجام خود را حفظ کرد.

همین پایداری باعث شد دشمن نتواند ضربات سخت خود را به توافقی تبدیل کند که بلندپروازی‌هایش را در لبنان تثبیت کند. شکست دقیقا از همین‌جا آغاز شد؛ زیرا توافق آتش‌بس فاقد هرگونه بندی بود که مقاومت را ملزم به خلع سلاح یا رها کردن نقش دفاعی‌اش کند. در واقع، رژیم تروریستی اسرائیل با یک آتش‌بس شکننده رو‌به‌رو شد که اعترافی ضمنی به این واقعیت بود که «زور»، هرچقدر هم زیاد باشد، برای یکسره کردن نبرد کافی نیست.

شکست در حذف مقاومت از معادله

پس از شکست در یکسره‌سازی نظامی، قمار رژیم تروریستی اسرائیل بر این قرار گرفت که تضعیف حزب‌الله را به مسیری تراکمی تبدیل کند تا در نهایت منجر به حذف یا خنثی‌سازی آن شود. اما این هدف محقق نشد، زیرا نه ساختار حزب‌الله فروپاشید و نه این حزب از گزینه‌های راهبردی خود دست کشید.

در سطح داخلی، رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا امیدوار بودند که نتایج جنگ باعث شود دولت لبنان سلاح مقاومت را خلع کند. اما این قرائت، تفاوت میان «تصمیم‌گیری» و «توانایی اجرا» را نادیده گرفته بود. هر تصمیمی برای خلع سلاح با موانع ساختاری رو‌به‌رو می‌شد: ۱. تداوم حمایت پایگاه مردمی از مقاومت ۲. وحدت نیرو‌های مقاومت حول گزینه‌های خود ۳. ماهیت نظام لبنان که بر توازنات دقیق استوار است و هرگونه تحمیل اجباری را پس می‌زند.

مدیریت به جای فروپاشی

الاخبار ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی روایت‌های ضد مقاومت این است که عدم پاسخ فوری به ضربات اخیر، به معنای از دست دادن مشروعیت است. اما این رویکرد نادیده می‌گیرد که مسئولیت اصلی حفاظت از حاکمیت بر عهده «دولت» است. همچنین، کاهش سطح بازدارندگی لزوما به معنای از دست دادن توان دفاعی در برابر اشغالگری احتمالی نیست.

اکنون یک معادله بحرانی شکل گرفته است: رژیم تروریستی اسرائیل بدون افق روشنی برای یکسره‌سازی ضربه می‌زند، حزب‌الله از تنش همه‌جانبه پرهیز کرده و صحنه را با رویکردی حساب‌شده مدیریت می‌کند تا ضمن بازسازی خود، ثبات داخلی را حفظ کند.

شکست در گسستن مقاومت و مردم

طرح رژیم تروریستی اسرائیل بر این بود که حجم ویرانی‌ها باعث شورش پایگاه مردمی علیه حزب‌الله شود. اما واقعیت پیچیده‌تر بود. اگرچه خستگی و انتقاد وجود دارد، اما این به مخالفت جمعی مردم با گزینه مقاومت تبدیل نشد. مردم جایگزینی برای حفاظت از خود نمی‌بینند و می‌دانند که رها کردن مقاومت به معنای به خطر انداختن موجودیت لبنان و خودشان است.

منع پیروزی دشمن، خود یک پیروزی است

الاخبار در پایان تاکید کرد که شکست رژیم تروریستی اسرائیل در حذف حزب‌الله ناشی از کمبود قدرت نظامی این رژیم نبود، بلکه ناشی از سوءبرداشت از ماهیت دشمن خود بود. رژیم تروریستی نادیده گرفت که مقاومت تجسم اراده یک ملت است و بر پایداری انسان استوار است و فقط ساختاری نظامی نیست. در نبرد‌هایی از این نوع، «منع رسیدن دشمن به یکسره‌سازی نبرد» خود یک دستاورد راهبردی بزرگ است؛ زیرا برتری نظامی دشمن را به یک بن‌بست تبدیل می‌کند.

منبع: الاخبار

برچسب ها: حزب الله لبنان ، آتش‌بس در لبنان
خبرهای مرتبط
الاخبار: ترامپ فشار بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را افزایش می‌دهد
دبیرکل حزب‌الله لبنان: آمریکا بداند هرگز سلاحمان را زمین نمی‌گذاریم
طرح ارتش اسرائیل برای حمله گسترده به لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
مگه ما تونستیم داعش رو به طور کامل حذف کنیم؟!؟!
۰
۰
پاسخ دادن
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
آخرین اخبار
هشدار آنروا درباره وخیم‌تر شدن زندگی مردم غزه در میانه طوفان بایرون
نتانیاهو برای پاسخگویی به اتهامات فساد در دادگاه حاضر شد
پوتین سران اروپایی را «خوک‌های کوچک» خواند
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
جهش دو درصدی بهای نفت در پی محاصره نفتکش‌های ونزوئلا
آلمان درباره به خطر انداختن صلح در پی اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا هشدار داد
انگلیس پول حاصل از فروش باشگاه چلسی را به اوکراین می‌دهد
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان