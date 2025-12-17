باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظرسنجی جدید موسسه «یوگاو» (YouGov) و «پروژه سیاستی IMEU» نشان می‌دهد که اکثریت نسبی جمهوری‌خواهان با تمدید توافقنامه کمک نظامی ۳۸ میلیارد دلاری آمریکا به رژیم تروریستی اسرائیل برای دهه آینده مخالف هستند.

یافته‌های کلیدی نظرسنجی از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه حاکی از آن است که ۳۵ درصد از جمهوری‌خواهان موافق تمدید این توافق هستند، ۴۲ درصد ترجیح می‌دهند این قرارداد منقضی شود.

مخالفت با تمدید کمک‌ها در میان جمهوری‌خواهان جوان (۱۸ تا ۴۴ سال) به شدت بالاست؛ به‌طوری که ۵۳ درصد آنها خواهان پایان دادن به این بسته‌های حمایتی هستند.

نظرسنجی نشان می‌دهد نگرانی اصلی نه لزوما خود رژیم تروریستی اسرائیل، بلکه هزینه آن است. ۵۱ درصد جمهوری‌خواهان با «فروش» سلاح به این رژیم تروریستی موافق‌اند، اما وقتی صحبت از پرداخت هزینه از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌شود، میزان حمایت به ۳۸ درصد سقوط می‌کند.

حمایت از ارسال سلاح رایگان به رژیم تروریستی اسرائیل با تماشای شبکه «فاکس نیوز» رابطه مستقیمی دارد. ۵۳ درصد بینندگان فاکس نیوز موافق این کمک‌ها هستند، در حالی که این رقم در میان غیربینندگان این شبکه تنها ۲۳ درصد است.

این نظرسنجی در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز منتشر می‌شود؛ چرا که دولت ترامپ در حال تصمیم‌گیری برای تمدید یادداشت تفاهم کمک‌های نظامی به رژیم تروریستی اسرائیل است که در سال ۲۰۲۸ منقضی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تمدید بدون قید و شرط این قرارداد می‌تواند با واکنش منفی شدید پایگاه رای جناح راست، به‌ویژه جوانان رو‌به‌رو شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل خواستار تمدید ۲۰ ساله این توافق (به جای ۱۰ سال معمول) است. با این حال، این ایده حتی در میان جمهوری‌خواهان مسن‌تر نیز محبوبیت ندارد و ۴۰ درصد از افراد بالای ۴۵ سال با چنین قراردادی مخالف‌اند.

علیرغم اختلافات، جمهوری‌خواهان در یک موضوع توافق نظر دارند: ۵۹ درصد آنها معتقدند آمریکا باید تحقیقات مستقلی درباره کشته شدن غیرنظامیان آمریکایی توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یا شهرک‌نشینان انجام دهد و تنها ۱۵ درصد با این موضوع مخالف بودند.

منبع: ریسپانسیبل استیت کرفت