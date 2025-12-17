نخست‌وزیر اسپانیا با هشدار نسبت به فقر ۹۳ میلیون اروپایی، بحران مسکن را تهدیدی برای دموکراسی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی جهان و اروپا، اعلام کرد که از هر پنج اروپایی، یک نفر در فقر و طردشدگی اجتماعی زندگی می‌کند.

سانچز در یادداشتی برای نشریه «پولیتیکو» نوشت که جهان در مرحله‌ای از آشفتگی به سر می‌برد و اصولی که دهه‌ها ثبات جهانی را حفظ کرده بودند، اکنون در معرض تهدید قرار دارند. او هشدار داد که مبانی «دولت رفاه» توسط جنبش‌های فرامرزی راست افراطی زیر سوال رفته است؛ جنبش‌هایی که توانایی نظام‌های دموکراتیک برای ارائه راه‌حل‌های جمعی و تحقق عدالت اجتماعی را به چالش می‌کشند.

نخست‌وزیر اسپانیا تاکید کرد که ارزش‌های اروپایی به تنهایی برای تامین زندگی مردم کافی نیستند. او با اشاره به آمار تکان‌دهنده مسکن گفت: بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، قیمت مسکن ۶۰ درصد و اجاره‌بها حدود ۳۰ درصد رشد داشته است (در کشور‌هایی مثل مجارستان و استونی قیمت‌ها ۳ برابر شده است). 

او افزود: در شهر‌های بزرگ و توریستی، خانواده‌ها بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند و ۹۳ میلیون اروپایی (یک‌پنجم جمعیت قاره) در خطر فقر یا طرد اجتماعی هستند و نیمی از اروپایی‌ها مسکن را «مشکلی فوری و حیاتی» می‌دانند.

سانچز با انتقاد شدید از تبدیل شدن مسکن به ابزاری برای سوداگری ادعا کرد: «زمانی که انتخاب بین سود و مردم باشد، ما مردم را انتخاب می‌کنیم.» او افزود که ۷۱ درصد اروپایی‌ها خواهان نظارت بیشتر بر بازار املاک، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و تنظیم قوانین برای اجاره‌های کوتاه‌مدت هستند.

منبع: آر تی

برچسب ها: فقر در اروپا ، نخست وزیر اسپانیا
خبرهای مرتبط
وزیر خارجه اسرائیل اسپانیا را به یهودستیزی متهم کرد
سانچز: اسرائیل باید از رقابت‌های ورزشی محروم شود
نزاع اسرائیل و اسپانیا؛ نتانیاهو اظهارات سانچز را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
آخرین اخبار
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند
مادورو: مردم آمریکا اجازه جنگ علیه ونزوئلا را نمی‌دهند
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود