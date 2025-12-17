باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی جهان و اروپا، اعلام کرد که از هر پنج اروپایی، یک نفر در فقر و طردشدگی اجتماعی زندگی میکند.
سانچز در یادداشتی برای نشریه «پولیتیکو» نوشت که جهان در مرحلهای از آشفتگی به سر میبرد و اصولی که دههها ثبات جهانی را حفظ کرده بودند، اکنون در معرض تهدید قرار دارند. او هشدار داد که مبانی «دولت رفاه» توسط جنبشهای فرامرزی راست افراطی زیر سوال رفته است؛ جنبشهایی که توانایی نظامهای دموکراتیک برای ارائه راهحلهای جمعی و تحقق عدالت اجتماعی را به چالش میکشند.
نخستوزیر اسپانیا تاکید کرد که ارزشهای اروپایی به تنهایی برای تامین زندگی مردم کافی نیستند. او با اشاره به آمار تکاندهنده مسکن گفت: بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، قیمت مسکن ۶۰ درصد و اجارهبها حدود ۳۰ درصد رشد داشته است (در کشورهایی مثل مجارستان و استونی قیمتها ۳ برابر شده است).
او افزود: در شهرهای بزرگ و توریستی، خانوادهها بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجارهبها میکنند و ۹۳ میلیون اروپایی (یکپنجم جمعیت قاره) در خطر فقر یا طرد اجتماعی هستند و نیمی از اروپاییها مسکن را «مشکلی فوری و حیاتی» میدانند.
سانچز با انتقاد شدید از تبدیل شدن مسکن به ابزاری برای سوداگری ادعا کرد: «زمانی که انتخاب بین سود و مردم باشد، ما مردم را انتخاب میکنیم.» او افزود که ۷۱ درصد اروپاییها خواهان نظارت بیشتر بر بازار املاک، وضع مالیات بر خانههای خالی و تنظیم قوانین برای اجارههای کوتاهمدت هستند.
منبع: آر تی