رئیس‌جمهور روسیه با اعلام آزادسازی بیش از ۳۰۰ منطقه در سال جاری، هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی، ارتش روسیه با استفاده از تسلیحات پیش خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به پیشروی‌های اخیر کشورش اعلام کرد: «در ماه‌های گذشته در تمامی محور‌ها و جبهه‌های نبرد با اوکراین پیشروی کرده‌ایم و نیرو‌های روسیه طی سال ۲۰۲۵ موفق به آزادسازی بیش از ۳۰۰ شهر و شهرک شده‌اند.»

پوتین تاکید کرد که روسیه به خوبی می‌داند کشور‌های قدرتمند ناتو پشت سر اوکراین ایستاده‌اند و به آن سلاح و تجهیزات جنگی می‌دهند. او فاش کرد که ناتو علاوه بر تسلیحات، اطلاعات استخباراتی در اختیار کی‌یف قرار داده و مستشاران نظامی خود را به آنجا اعزام می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور به‌زودی موشک‌های هایپرسونیک (فراصوت) جدیدی را به خدمت خواهد گرفت. او همچنین از تقویت ناوگان دریایی و تولید زیردریایی‌های جدید، از جمله مدل‌های با قابلیت حمل موشک، خبر داد.

پوتین همچنین هشدار داد: «اگر دیپلماسی شکست بخورد، مجبور خواهیم شد سرزمین‌های تاریخی خود را از راه‌های نظامی آزاد کنیم و مناطق غیرنظامی (حائل) را گسترش خواهیم داد.»

او در نهایت خاطرنشان کرد که ناتو به شکلی فعال در حال نوسازی نیرو‌های تهاجمی خود و استقرار تسلیحات جدید، از جمله در فضا است.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و ناتو
خبرهای مرتبط
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
تیر خلاص ترامپ به کی‌یف: اوکراین خاک خود را از دست داده است
افشاگری روسیه از «اطلاعات دروغین» انگلیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
آخرین اخبار
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند