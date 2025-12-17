باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به پیشروی‌های اخیر کشورش اعلام کرد: «در ماه‌های گذشته در تمامی محور‌ها و جبهه‌های نبرد با اوکراین پیشروی کرده‌ایم و نیرو‌های روسیه طی سال ۲۰۲۵ موفق به آزادسازی بیش از ۳۰۰ شهر و شهرک شده‌اند.»

پوتین تاکید کرد که روسیه به خوبی می‌داند کشور‌های قدرتمند ناتو پشت سر اوکراین ایستاده‌اند و به آن سلاح و تجهیزات جنگی می‌دهند. او فاش کرد که ناتو علاوه بر تسلیحات، اطلاعات استخباراتی در اختیار کی‌یف قرار داده و مستشاران نظامی خود را به آنجا اعزام می‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور به‌زودی موشک‌های هایپرسونیک (فراصوت) جدیدی را به خدمت خواهد گرفت. او همچنین از تقویت ناوگان دریایی و تولید زیردریایی‌های جدید، از جمله مدل‌های با قابلیت حمل موشک، خبر داد.

پوتین همچنین هشدار داد: «اگر دیپلماسی شکست بخورد، مجبور خواهیم شد سرزمین‌های تاریخی خود را از راه‌های نظامی آزاد کنیم و مناطق غیرنظامی (حائل) را گسترش خواهیم داد.»

او در نهایت خاطرنشان کرد که ناتو به شکلی فعال در حال نوسازی نیرو‌های تهاجمی خود و استقرار تسلیحات جدید، از جمله در فضا است.

منبع: النشره