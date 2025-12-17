باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کییر استارمر، نخست وزیر انگلیس میگوید این کشور ۲.۵ میلیارد پوند (۳.۳ میلیارد دلار) پول نقد حاصل از فروش باشگاه فوتبال چلسی را به صندوق اوکراین منتقل خواهد کرد.
رومن آبراموویچ مالک پیشین این باشگاه، آن را در سال ۲۰۲۲ (پس از جنگ اوکراین) و تحت فشار دولت انگلیس به مالک جدید فروخت. اما پول حاصل از فروش آن به دلیل تحریمها و مسائل قانونی تاکنون در یک حساب بانکی در انگلیس به صورت بلوکه شده باقی مانده است.
آبراموویچ که روس است، تقریبا همزمان با آغاز جنگ اوکراین تحت تحریمهای دولت انگلیس قرار گرفت. دولت انگلیس او را به ارتباطات گسترده با دولت روسیه و نقش احتمالی در حمایت از سیاستهای کرملین متهم کرده است.
اکنون انگلیس رسما دستورالعملهایی را برای انتقال این مبلغ به اوکراین صادر کرده و به آبراموویچ هشدار داده در صورتی که این وجوه را منتقل نکند، با اقدامات قضایی رو به رو خواهد شد. کییر استارمر به مجلس عوام انگلیس گفت که این پول به یک بنیاد جدید برای اوکراین تبدیل خواهد شد.
استارمر گفت: «زمان برای رومن آبراموویچ در حال گذر است تا به تعهدی که هنگام فروش باشگاه فوتبال چلسی داده بود، عمل کند و ۲.۵ میلیارد پوند را به یک هدف بشردوستانه برای اوکراین منتقل کند. این دولت آماده است تا آن را از طریق دادگاهها اجرا کند تا همه پول به دست کسانی برسد که زندگیشان توسط جنگ از هم پاشیده است.»
راشل ریوز، وزیر دارایی انگلیس نیز گفت: «غیرقابل قبول است که بیش از ۲.۵ میلیارد پوند بدهی مردم اوکراین در یک حساب بانکی انگلیس مسدود بماند. وقت آن رسیده که رومن آبراموویچ بدهی خود را پرداخت کند. اگر او اقدامی نکند، ما آمادهایم هر کاری که لازم است انجام دهیم تا مطمئن شویم که این پول به دست مردم اوکراین میرسد.»
وزرا تأکید کردند که سالهاست برای توافق با آبراموویچ و جلب همکاری او در انتقال وجه تلاش کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به تازگی اعلام کرده پیشنهادها درباره صلح ممکن است به زودی تکمیل شود.
در همین حال، مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که پس از دو روز مذاکره در برلین، «۹۰ درصد» از مسائل مشکلساز بین روسیه و اوکراین را حل کردهاند، اگرچه مقامات روسی در این مذاکرات حضور نداشتهاند.
منبع: گاردین