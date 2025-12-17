انگلیس قصد دارد به زودی پول فروش باشگاه فوتبال چلسی را که پیش‌تر متعلق به رومن آبراموویچ، میلیاردر روس بوده به صندوق کمک به اوکراین منتقل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس می‌گوید این کشور ۲.۵ میلیارد پوند (۳.۳ میلیارد دلار) پول نقد حاصل از فروش باشگاه فوتبال چلسی را به صندوق اوکراین منتقل خواهد کرد.

رومن آبراموویچ مالک پیشین این باشگاه، آن را در سال ۲۰۲۲ (پس از جنگ اوکراین) و تحت فشار دولت انگلیس به مالک جدید فروخت. اما پول حاصل از فروش آن به دلیل تحریم‌ها و مسائل قانونی تاکنون در یک حساب بانکی در انگلیس به صورت بلوکه شده باقی مانده است. 

آبراموویچ که روس است، تقریبا همزمان با آغاز جنگ اوکراین تحت تحریم‌های دولت انگلیس قرار گرفت. دولت انگلیس او را به ارتباطات گسترده با دولت روسیه و نقش احتمالی در حمایت از سیاست‌های کرملین متهم کرده است.

اکنون انگلیس رسما دستورالعمل‌هایی را برای انتقال این مبلغ به اوکراین صادر کرده و به آبراموویچ هشدار داده در صورتی که این وجوه را منتقل نکند، با اقدامات قضایی رو به رو خواهد شد. کی‌یر استارمر به مجلس عوام انگلیس گفت که این پول به یک بنیاد جدید برای اوکراین تبدیل خواهد شد.

استارمر گفت: «زمان برای رومن آبراموویچ در حال گذر است تا به تعهدی که هنگام فروش باشگاه فوتبال چلسی داده بود، عمل کند و ۲.۵ میلیارد پوند را به یک هدف بشردوستانه برای اوکراین منتقل کند. این دولت آماده است تا آن را از طریق دادگاه‌ها اجرا کند تا همه پول به دست کسانی برسد که زندگی‌شان توسط جنگ از هم پاشیده است.»

راشل ریوز، وزیر دارایی انگلیس نیز گفت: «غیرقابل قبول است که بیش از ۲.۵ میلیارد پوند بدهی مردم اوکراین در یک حساب بانکی انگلیس مسدود بماند. وقت آن رسیده که رومن آبراموویچ بدهی خود را پرداخت کند. اگر او اقدامی نکند، ما آماده‌ایم هر کاری که لازم است انجام دهیم تا مطمئن شویم که این پول به دست مردم اوکراین می‌رسد.»

وزرا تأکید کردند که سال‌هاست برای توافق با آبراموویچ و جلب همکاری او در انتقال وجه تلاش کرده‌اند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به تازگی اعلام کرده پیشنهاد‌ها درباره صلح ممکن است به زودی تکمیل شود.

در همین حال، مقامات آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که پس از دو روز مذاکره در برلین، «۹۰ درصد» از مسائل مشکل‌ساز بین روسیه و اوکراین را حل کرده‌اند، اگرچه مقامات روسی در این مذاکرات حضور نداشته‌اند.

منبع: گاردین

برچسب ها: رومن آبراموویچ ، باشگاه چلسی ، تحریم روسیه
خبرهای مرتبط
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
آخرین اخبار
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اعضای اروپایی شورای امنیت خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی را محکوم کردند
موافقت مقامات ارشد اروپایی با تشکیل نهادی بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد «غرامت» اوکراین
سازمان ملل: از اوایل دسامبر ۱۰۴ غیرنظامی در سودان کشته شده‌اند
نوزاد تازه متولد شده در نوار غزه از سرما جان باخت
پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح سازماندهی مجدد ارتش است
نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند