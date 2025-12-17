باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با انتقاد شدید از رهبران اروپایی، آنها را «خوک‌های کوچک» خواند و گفت که روسیه در هر صورت، به اهداف ارضی خود در اوکراین دست خواهد یافت.

او در جریان جلسه سالانه با وزارت دفاع در مسکو گفت که اهداف «عملیات نظامی ویژه» «بدون قید و شرط» برآورده خواهد شد.

پوتین با اشاره به سران اروپایی هشدار داد: «اگر آنها خواهان بحث و گفت‌و‌گو نباشند، روسیه سرزمین‌های تاریخی خود را در میدان نبرد آزاد خواهد کرد.»

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که دولت قبلی آمریکا «عمدا اوضاع را به سمت یک درگیری مسلحانه سوق داد» و افزود که کاخ سفید در آن زمان معتقد بود که روسیه می‌تواند در مدت کوتاهی تضعیف یا حتی نابود شود.

او سپس به سران اروپایی اشاره کرد و آنها را به همراهی با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا متهم کرد. پوتین گفت: «خوک‌های کوچک اروپا بلافاصله به دولت قبلی آمریکا پیوستند، به این امید که از فروپاشی کشور ما سود ببرند.»

اظهارات تند پوتین در حالی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند مذاکرات پیرامون جنگ اوکراین که این هفته در برلین برگزار شد، حدود ۹۰ درصد از دشوارترین مسائل را حل کرده است.

پوتین می‌گوید که دولت کی‌یف باید تمامی منطقه دونباس در شرق اوکراین را واگذار کند. مسکو همچنین خواستار محدودیت‌هایی برای ارتش اوکراین، ممنوعیت حضور نیرو‌های غربی در خاک اوکراین و پایان حمایت نظامی غرب از این کشور شده تا مواردی مشابه این جنگ مجددا تکرار نشود.

منبع: گاردین