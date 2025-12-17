رئیس جمهور روسیه سران اروپایی را «خوک‌های کوچکی» خواند که در ایجاد جنگ اوکراین به دولت قبلی آمریکا پیوستند تا از آن سود ببرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با انتقاد شدید از رهبران اروپایی، آنها را «خوک‌های کوچک» خواند و گفت که روسیه در هر صورت، به اهداف ارضی خود در اوکراین دست خواهد یافت.

او در جریان جلسه سالانه با وزارت دفاع در مسکو گفت که اهداف «عملیات نظامی ویژه» «بدون قید و شرط» برآورده خواهد شد.

پوتین با اشاره به سران اروپایی هشدار داد: «اگر آنها خواهان بحث و گفت‌و‌گو نباشند، روسیه سرزمین‌های تاریخی خود را در میدان نبرد آزاد خواهد کرد.»

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که دولت قبلی آمریکا «عمدا اوضاع را به سمت یک درگیری مسلحانه سوق داد» و افزود که کاخ سفید در آن زمان معتقد بود که روسیه می‌تواند در مدت کوتاهی تضعیف یا حتی نابود شود.

او سپس به سران اروپایی اشاره کرد و آنها را به همراهی با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا متهم کرد. پوتین گفت: «خوک‌های کوچک اروپا بلافاصله به دولت قبلی آمریکا پیوستند، به این امید که از فروپاشی کشور ما سود ببرند.»

اظهارات تند پوتین در حالی مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند مذاکرات پیرامون جنگ اوکراین که این هفته در برلین برگزار شد، حدود ۹۰ درصد از دشوارترین مسائل را حل کرده است. 

پوتین می‌گوید که دولت کی‌یف باید تمامی منطقه دونباس در شرق اوکراین را واگذار کند. مسکو همچنین خواستار محدودیت‌هایی برای ارتش اوکراین، ممنوعیت حضور نیرو‌های غربی در خاک اوکراین و پایان حمایت نظامی غرب از این کشور شده تا مواردی مشابه این جنگ مجددا تکرار نشود.

منبع: گاردین

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، جنگ اوکراین ، سران اروپایی
خبرهای مرتبط
پارلمان اروپا طرح حذف تدریجی واردات گاز روسیه را تصویب کرد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
احتمال سفر پوتین به ترکیه در سال ۲۰۲۶
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
آخرین اخبار
هشدار آنروا درباره وخیم‌تر شدن زندگی مردم غزه در میانه طوفان بایرون
نتانیاهو برای پاسخگویی به اتهامات فساد در دادگاه حاضر شد
پوتین سران اروپایی را «خوک‌های کوچک» خواند
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
جهش دو درصدی بهای نفت در پی محاصره نفتکش‌های ونزوئلا
آلمان درباره به خطر انداختن صلح در پی اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا هشدار داد
انگلیس پول حاصل از فروش باشگاه چلسی را به اوکراین می‌دهد
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»
سئول بدنبال زیردریایی هسته‌ای
آلمان سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و پرسنل نظامی را از لهستان خارج می‌کند
حماس: حدود ۴۰۰ نفر در پی نقض آتش بس در غزه شهید شده‌اند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
دو شهید در حملات پهپادی اسرائیل به لبنان