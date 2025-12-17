نخست وزیر اسرائیل در دادگاه ناحیه تل آویو حاضر شد تا به اتهامات فساد مطرح شده علیه خود در پرونده موسوم به «پرونده ۴۰۰۰» پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دادگاه ناحیه تل آویو حاضر شد تا به اتهامات فساد مطرح شده علیه خود در پرونده موسوم به «پرونده ۴۰۰۰» پاسخ دهد.

نتانیاهو با اتهامات فساد، رشوه و خیانت در امانت در سه پرونده جداگانه رو‌به‌رو است که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حکم زندان شود. او همه اتهامات را رد می‌کند.

طبق گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت در جلسه روز چهارشنبه، نتانیاهو تماس تلفنی با رهبران جامعه یهودیان در استرالیا را به عنوان دلیلی برای تعلیق موقت جلسه دادرسی ذکر کرد که بعداً از سر گرفته شد،

روز یکشنبه، در پی تیراندازی دو فرد مسلح در امتداد ساحل سیدنی، پانزده نفر کشته شدند.

انتظار می‌رود نتانیاهو تا پایان جلسه رسیدگی به پاسخ‌هایش به اتهامات علیه خود، همچنان در دادگاه حضور داشته باشد.

اورلی بارلو، روزنامه‌نگار اسرائیلی که محاکمه نتانیاهو را دنبال می‌کرد، در X گفت که امروز شصت و سومین روز شهادت نخست‌وزیر، بیست و هشتمین روز بازجویی و دهمین روز شهادت در پرونده ۴۰۰۰ است.

این جلسه در بحبوحه اختلافات مداوم اسرائیل بر سر درخواست عفو نتانیاهو از رئیس این رژیم، اسحاق هرتزوگ برگزار می‌شود و نظرات بین طرفداران و مخالفان متفاوت است.

در ۳۰ نوامبر، نتانیاهو از هرتزوگ خواست که بدون پذیرش گناه یا کناره‌گیری از زندگی سیاسی، به خاطر اتهامات فسادی که با آن روبروست، به او عفو بدهد.

از زمان آغاز محاکمه، نتانیاهو از اعتراف به گناه خودداری کرده است، در حالی که قانون اسرائیل به رئیس رژیم اجازه می‌دهد تنها پس از پذیرش گناه، عفو اعطا کند.

نخست وزیر اسرائیل بار‌ها به دلایل سفر، امنیتی و سیاسی یا مشغله‌اش با عملیات نظامی دو ساله اسرائیل در نوار غزه، به دنبال لغو یا کوتاه کردن جلسات دادگاه خود بوده است.

نتانیاهو که محاکمه‌اش در ۲۴ مه ۲۰۲۰ آغاز شد، اولین فردِ در قدرت در این رژیم است که به عنوان متهم جنایی در دادگاه حاضر می‌شود. او با سه پرونده جداگانه فساد رو‌به‌رو است که نخست وزیر اسرائیل همه آنها را انکار می‌کند.

نخست وزیر اسرائیل همچنین با اتهامات جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رو‌به‌رو است و دادگاه کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به دلیل جنایات در غزه صادر کرد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۷۰۷۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، در این جنایات شهید شده‌اند.

منبع: آناتولی