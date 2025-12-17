باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) هشدار داد که طوفان بایرون شرایط زندگی مردم غزه را که بسیاری از آنها در چادر یا ساختمان‌های آسیب‌دیده پناه گرفته‌اند، وخیم‌تر کرده است.

این آژانس سازمان ملل می‌گوید در حالی که به تلاش‌های خود برای حمایت از خانواده‌های آواره ادامه می‌دهد، مقامات صهیونیست ماه‌هاست که مانع از ورود مستقیم کمک‌های بشردوستانه به غزه شده و میزان کمکی را که می‌تواند به نیازمندان برسد، محدود کرده‌اند.

آنروا هشدار داد که کودکان به خاطر سرما جان خود را از دست می‌دهند و برخی از مردم نیز به دلیل ریزش ساختمان‌های آسیب دیده به شهادت رسیده‌اند.

از هفته گذشته و همزمان با آغاز باران شدید در غزه، هزاران چادر که محل اسکان مردم غزه است، به برکه تبدیل شده و رختخواب، لباس و مواد غذایی آنها کاملا خیس شده است.

پیش از این، دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد که این باریکه پس از تخریب زیرساخت‌ها به حدود ۳۰۰ هزار چادر نیاز دارد تا اساسی‌ترین نیاز‌های سرپناه برای فلسطینیان را برآورده کند.

منبع: آناتولی