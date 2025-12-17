باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ونزوئلا روز چهارشنبه با لحنی اعتراضی اعلام کرد که صادرات نفت خام تحت تأثیر اعلام محاصره توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار نگرفته است.
شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) در بیانیهای اعلام کرد: «عملیات صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی به طور عادی ادامه دارد. نفتکشهای مرتبط با عملیات PDVSA همچنان به حرکت خود ادامه میدهند.»
ترامپ روز سهشنبه گفت که «محاصره کامل و تمامعیار تمام تانکرهای نفتی تحریمشده که به ونزوئلا وارد و از آن خارج میشوند» را اعمال میکند.
ترامپ با اشاره به حضور سنگین نظامی ایالات متحده در کارائیب - از جمله بزرگترین ناو هواپیمابر جهان - هشدار داد: «ونزوئلا کاملاً توسط بزرگترین ناوگان دریایی که تاکنون در تاریخ آمریکای جنوبی تشکیل شده است، محاصره شده است.»
اقتصاد آسیبدیده ونزوئلا به شدت به صادرات نفت متکی است اما ارتش این کشور که از نیکولاس مادورو، رئیسجمهور حمایت میکند، اعلام کرد که «مرعوب نشده است».
شرکت PDVSA اعلام کرد که «هیچ یک از این تجاوزها نتوانستهاند ظرفیت عملیاتی یا عزم نیروی کار را تضعیف کنند.»
