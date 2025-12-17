شرکت نفت دولتی ونزوئلا اعلام کرد که «عملیات صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به طور عادی در حال انجام است.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ونزوئلا روز چهارشنبه با لحنی اعتراضی اعلام کرد که صادرات نفت خام تحت تأثیر اعلام محاصره توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار نگرفته است.

شرکت نفت دولتی پترولئوس د ونزوئلا (PDVSA) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به طور عادی ادامه دارد. نفتکش‌های مرتبط با عملیات PDVSA همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهند.»

ترامپ روز سه‌شنبه گفت که «محاصره کامل و تمام‌عیار تمام تانکر‌های نفتی تحریم‌شده که به ونزوئلا وارد و از آن خارج می‌شوند» را اعمال می‌کند.

ترامپ با اشاره به حضور سنگین نظامی ایالات متحده در کارائیب - از جمله بزرگترین ناو هواپیمابر جهان - هشدار داد: «ونزوئلا کاملاً توسط بزرگترین ناوگان دریایی که تاکنون در تاریخ آمریکای جنوبی تشکیل شده است، محاصره شده است.»

اقتصاد آسیب‌دیده ونزوئلا به شدت به صادرات نفت متکی است اما ارتش این کشور که از نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور حمایت می‌کند، اعلام کرد که «مرعوب نشده است».

شرکت PDVSA اعلام کرد که «هیچ یک از این تجاوز‌ها نتوانسته‌اند ظرفیت عملیاتی یا عزم نیروی کار را تضعیف کنند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نفت ونزوئلا ، نیکلاس مادورو
خبرهای مرتبط
آلمان درباره به خطر انداختن صلح در پی اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا هشدار داد
جهش دو درصدی بهای نفت در پی محاصره نفتکش‌های ونزوئلا
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
پوتین سران اروپایی را «خوک‌های کوچک» خواند
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
انگلیس پول حاصل از فروش باشگاه چلسی را به اوکراین می‌دهد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
آخرین اخبار
جنگ مالی در قلب اروپا؛ سرنوشت اموال بلوکه شده روسیه چه می‌شود؟
آمریکا اتحادیه اروپا را در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه تحت فشار قرار داده است
کرملین: گفت‌و‌گو‌ها مشخص می‌کند زلنسکی تا چه حد آماده صلح است
ونزوئلا: صادرات نفت با وجود محاصره آمریکا ادامه دارد
پارلمان اروپا طرح حذف تدریجی واردات گاز روسیه را تصویب کرد
هشدار آنروا درباره وخیم‌تر شدن زندگی مردم غزه در میانه طوفان بایرون
نتانیاهو برای پاسخگویی به اتهامات فساد در دادگاه حاضر شد
پوتین سران اروپایی را «خوک‌های کوچک» خواند
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
جهش دو درصدی بهای نفت در پی محاصره نفتکش‌های ونزوئلا
آلمان درباره به خطر انداختن صلح در پی اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا هشدار داد
انگلیس پول حاصل از فروش باشگاه چلسی را به اوکراین می‌دهد
ایتالیا پیش از اجلاس اتحادیه اروپا خواستار احتیاط در استفاده از دارایی‌های روسیه شد
خط‌ونشان پوتین برای ناتو: دیپلماسی شکست بخورد، سلاح هست
سفر محرمانه مقام ارشد حزب‌الله به عربستان
هشدار سانچز: از هر ۵ اروپایی یک نفر فقیر است
عربستان اولین ناو دریایی خود را در آمریکا به آب انداخت!
مخالفت جمهوری‌خواهان به کمک‌های بی قیدوشرط به اسرائیل
سرباز اسرائیلی دیگری دست به خودکشی زد
توافق مخفیانه در برلین؛ استقرار نیرو‌های اروپایی در مرز‌های روسیه
سیدنی جشن‌های شب سال نو را در ساحل بوندی لغو کرد
چرا برتری اسرائیل در برابر حزب‌الله به پیروزی منجر نشد؟
بن‌بست در اقلیم کردستان؛ صندلی ریاست‌جمهوری عراق مجددا دو مدعی دارد
باکو با وجود دعوت در کنفرانس دوحه غایب بود
استاد انرژی هسته‎‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی به ضرب گلوله کشته شد
تبدیل خاک حاصلخیز به زمین‌های لم‌یزرع
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
واکنش ونزوئلا به تحریم‌های جدید آمریکا
احتمال معرفی قریب‌الوقوع نخست‌وزیر عراق
مداخلات خارجی و جنگ روایت‌ها؛ «وتوی واشنگتن» در برابر «سپر حاکمیت»