یک مقام اوکراینی به خبرگزاری فرانسه گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در بروکسل خواهد بود تا شرکای اروپایی خود را متقاعد کند که از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین استفاده کنند، علیرغم اینکه واشنگتن کشور‌های اتحادیه اروپا را علیه این طرح تحت فشار قرار داده است.

اتحادیه اروپا طرحی را برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده برای جمع‌آوری ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) برای وام جهت کمک به اوکراین در دفع نیرو‌های مسکو ارائه کرده است و این پول قرار است با هرگونه غرامت احتمالی روسیه به اوکراین بازپرداخت شود.

یک مقام ارشد اوکراینی روز چهارشنبه گفت: «دولت آمریکا کشور‌های اروپایی را تحت فشار قرار می‌دهد تا از ایده استفاده از دارایی‌های روسیه برای حمایت از اوکراین صرف نظر کنند.»

این طرح از حمایت قوی بسیاری از کشور‌های عضو، از جمله آلمان، برخوردار است، اما مخالفت برخی دیگر از جمله بلژیک - محل استقرار سازمان سپرده‌گذاری بین‌المللی یوروکلیر که بیشتر این دارایی‌ها را در اختیار دارد - را برانگیخته است، کشوری که رهبرانش از انتقام روسیه می‌ترسند.

این مقام اوکراینی گفت که تاکنون هفت کشور با این طرح مخالفت کرده‌اند. این منبع گفت که زلنسکی «به بروکسل می‌رود تا کشور‌های اروپایی را به اتخاذ این تصمیم» و استفاده از دارایی‌های مسدود شده ترغیب کند.

بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک به دلیل مخالفتش با استفاده از دارایی‌های روسیه برای اوکراین در کانون توجه قرار گرفته است، اما گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در حال بررسی این بحث است.

به نظر می‌رسد واشنگتن این دارایی‌ها را به عنوان یک ابزار چانه‌زنی کلیدی می‌بیند و به دنبال آن بوده است که با معلق کردن این احتمال که می‌تواند مقداری از پول نقد را پس بگیرد، مسکو را به بازی ترغیب کند.

نسخه قبلی طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ همچنین به واشنگتن اجازه می‌داد از برخی دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی این کشور جنگ‌زده به رهبری آمریکا استفاده کند. حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به دلیل حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه