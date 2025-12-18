باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی و تحویل این ماشین‌آلات صبح امروز (پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، ابوالفضل طیبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان، جمعی از مسئولین و شهرداران شهر‌های استان برگزار شد.

تمرکز بر ایمنی، تاب‌آوری و مدیریت بحران

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی، در این مراسم با تشریح اهداف و ابعاد فنی تحویل ماشین‌آلات اظهار داشت: هدف اصلی سازمان همیاری، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی شهرداری‌ها و افزایش توان عملیاتی در حوزه خدمات شهری و مدیریت بحران است.

طیبی، با اشاره به اینکه در سومین مرحله، ۳۷ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی آتش‌نشانی، عمرانی و خدمات شهری تحویل شهرداری‌های استان شد، افزود: این تجهیزات با هدف ارتقای ایمنی زیست شهری، افزایش آمادگی شهرداری‌ها در مواجهه با حوادث و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأمین شده و بدون دپو، مستقیم از کارخانه به شهرداری‌ها تحویل گردید.

تحویل ۱۹۸ دستگاه ماشین‌آلات در سه مرحله

وی، ارزش اقتصادی تجهیزات تحویلی در این مرحله را بیش از دو هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:

پیش از این نیز در دو مرحله، بیش از ۱۳۷ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی به شهرداری‌ها تحویل شده بود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی، ادامه داد: با احتساب مرحله سوم، تاکنون مجموعاً ۱۹۸ دستگاه خودرو و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری به ارزش بالغ بر ۱.۱ هزار میلیارد تومان در استان توزیع شده است؛ اقدامی که سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی را در زمره مجموعه‌های برتر کشور قرار داده است.

خراسان رضوی، نیازمند نگاه ملی در خدمات شهری

طیبی با تأکید بر جایگاه ویژه استان در نظام خدمات شهری کشور گفت: انتظار ما از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور این است که خراسان رضوی را به شکل ویژه مورد توجه قرار دهند. این استان علاوه بر جمعیت بومی، سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر بارگاه منور امام رضا (ع) است و ارائه خدمات شهری و ایمنی در این سطح، نیازمند نگاه ملی و حمایت‌های مضاعف است.

منبع: روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی