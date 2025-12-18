باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا گچ‌پززاده روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به جنگ اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران، بر مدیریت پیچیده منابع ارزی تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در معرض یک جنگ اقتصادی فرسایشی قرار داشته و محدودیت‌های بین‌المللی، دامنه فعالیت اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است، در این شرایط، مدیریت منابع ارزی با دشواری‌های مضاعفی همراه و تلاش بانک مرکزی نیز بر این مهم تمرکز یافته است.

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد می‌شود و بازگشت آن به کشور با موانع فراوان انجام می‌گیرد.

گچ‌پززاده خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیت‌ها، ثبت رشد مثبت صادرات در استان خراسان رضوی اتفاقی قابل توجه است. در سطح ملی نیز اگرچه در ماه‌های اخیر کاهش مقطعی صادرات را تجربه کرده‌ایم، اما پیش‌بینی می‌شود این افت تا پایان سال جبران شود.

وی با اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه ارز ادامه داد: بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و تصمیم‌گیری درباره بازگشت ارز، محدود به آن نیست، کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی است و تصمیمات به‌صورت جمعی و بین‌بخشی اتخاذ می‌شود.

هیچ برنامه‌ای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با رد این ادعا که بیش از ۷۰ درصد مبادلات ارزی در تالار اول انجام می‌شود، گفت: هیچ برنامه‌ای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد.

گچ‌پززاده افزود: تالار دوم نیز با هدف عمق‌بخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های آن مداخله‌ای ندارد؛ صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی بازار در این تالار عرضه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ایفای تعهدات ارزی اشاره و اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است، موضوع رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها اظهار کرد: تخصیص منابع ارزی بر اساس شرایط کلان و اولویت‌های تعیین‌شده انجام می‌شود و سهمیه مشخصی برای استان‌ها به‌طور مستقل تعریف نشده است. صف‌های تخصیص ارز، بیش از آنکه ناشی از عملکرد بانک مرکزی باشد، نتیجه افزایش ثبت سفارش‌ها و نظام اولویت‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

گچ‌پززاده در خصوص صادرات ریالی به افغانستان گفت: صادرات به معنای واقعی، بدون گردش ارز قابل تعریف نیست؛ با این حال، بانک مرکزی با رویکرد کاهش سخت‌گیری در این حوزه، مذاکراتی را با نهادهای امنیتی و دستگاه‌های ذی‌ربط آغاز کرده است. این موضوع در حال بررسی نهایی است و پیش‌بینی می‌شود ظرف حدود یک ماه آینده، جمع‌بندی و تصمیم نهایی در این زمینه اعلام شود.