باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر خام را به ۲۹,۵۰۰ تومان کاهش داد تا لبنیات ارزان شود. در همین خصوص رئیس اتحادیه لبنی معتقد است صنایع آماده کاهش ۱۰-۱۷ هزار تومانی قیمت‌ها هستند، اما دامداران همکاری نمی‌کنند، در مقابل اما مجتبی عالی، عضو اتحادیه مرکزی دامداران ایران تاکید بر غیرقانونی بودن این نرخ دارد چراکه هزینه تمام‌شده تولید شیر حدود 36 هزارتومان است.

کاهش قیمت شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، واکنش‌های متفاوتی میان صنایع لبنی و دامداران ایجاد کرده است. در همین راستا، علی احسان ظفری گفت: «اگر نرخ مصوب در زنجیره تأمین رعایت شود، قیمت فرآورده‌های لبنی در سطح عرضه به‌طور ملموس کاهش می‌یابد.» در مقابل، مجتبی عالی، تأکید کرد: «این نرخ از نظر دامداران غیرقانونی است؛ زیرا هزینه تمام‌شده تولید حدود ۳۶ هزار تومان است و در نهایت به زیان تولید و جامعه تمام می‌شود.»

کاهش قیمت شیر خام؛ مصوبه ستاد تنظیم بازار روی میز اجرا

علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار گفت: «دو روز پیش، معاون اول محترم رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار، مصوبه‌ای درباره قیمت شیر خام ابلاغ کردند که براساس آن، قیمت شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت. این تصمیم با توجه به شرایط بازار و قیمت چهار قلم از محصولات لبنی اتخاذ شد و مقرر شد قیمت این محصولات نیز در همین مسیر اصلاح شود. انتظار می‌رود دامداران عزیز این قیمت مصوب را رعایت کنند و صنایع لبنی نیز متناسب با آن، کاهش قیمت را در سطح عرضه اعمال کنند؛ چرا که در هفته‌های اخیر نارضایتی جدی مردم از قیمت لبنیات کاملاً مشهود بوده است.»

محصولات لبنی حداقل باید 10 هزار تومان کاهش قیمت داشته باشند

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی با اشاره به قیمت‌های فعلی بازار توضیح داد: «در حال حاضر قیمت برخی محصولات مانند شیر حدود ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان است که با کاهش قیمت شیر خام، باید حدود ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت در سطح عرضه داشته باشد. این کاهش عمدتاً ناشی از تأثیر مستقیم قیمت شیر خام است، هرچند بخشی از قیمت به هزینه‌های توزیع و عرضه مربوط می‌شود. درباره ماست که قیمت آن حدود ۱۰۰ هزار تومان است نیز انتظار می‌رود کاهش قیمتی در حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان اعمال شود و این کاهش به‌تدریج در بازار مشاهده خواهد شد.»

صنایع لبنی برای کاهش قیمت آمادگی دارند اما دامداران باید همکاری کنند

ظفری در ادامه تصریح کرد: «شرکت‌های لبنی برای اجرای این کاهش قیمت آمادگی کامل دارند، مشروط بر اینکه دامداران بر اساس قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، شیر خام را به کارخانه‌های فرآوری تحویل دهند. با این حال، در دو روز گذشته همکاری لازم از سوی دامداران به‌طور کامل مشاهده نشده است.»

وی با انتقاد از روند صادرات شیر خشک گفت: «بارها تأکید کرده‌ایم که صادرات شیر خشک، بخشی از سفره مردم را از کشور خارج می‌کند. اگر قرار است حداقل محصولات لبنی روی سفره مردم باقی بماند، فعلاً چاره‌ای جز توقف صادرات شیر خشک وجود ندارد. حتی در روزهای اخیر، آمارها نشان می‌دهد بخشی از شیر ورودی به صنایع شیر خشک نسبت به قبل افزایش هم داشته است.»

سهم شیر خام در قیمت نهایی لبنیات

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی درباره ساختار قیمت تمام‌شده محصولات گفت: «برای محصولی که مصرف‌کننده حدود ۱۰۰ هزار تومان برای آن پرداخت می‌کند، حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان مربوط به هزینه‌های توزیع، اعم از عمده‌فروشی و شبکه مویرگی است. حدود ۳۰ هزار تومان به هزینه‌های تولید و سود شرکت اختصاص دارد که اگر سود ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود، در عمل صنایع لبنی امروز حتی به ۵ درصد سود هم نمی‌رسند. بخشی دیگر از قیمت به مواد بسته‌بندی مربوط است و فاصله میان حدود ۶۵ هزار تومان تا قیمت خرید شیر خام که حدود ۳۹ هزار تومان بوده، به هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و سایر اقلام بازمی‌گردد.»

ظفری با اشاره به ویدئوهای منتشرشده درباره افزایش چندباره قیمت‌ها گفت: «از مردم عزیز بابت اظهارنظری که ناخواسته باعث رنجش خاطرشان شد، عذرخواهی می‌کنم. نیت واحد تولیدی چنین برداشتی نبوده، اما بیان آن به شکلی بود که موجب ناراحتی شد. در کشور دستگاه‌های نظارتی و امنیتی فعال هستند و هر زمان احساس شود سفره مردم در خطر است، از سران قوا تا سایر مسئولان برای برخورد آماده‌اند. در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که قیمت لبنیات به‌صورت روزانه تغییر می‌کرد و این وضعیت برای مردم قابل تحمل نبود.»

لزوم جدی‌تر شدن نقش وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر بازار

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی درباره نظارت اتحادیه تأکید کرد: «وزارت جهاد کشاورزی باید نقش میانجی جدی‌تری میان دامداران و صنایع فرآوری‌کننده ایفا کند و از اهرم‌های خود برای جلوگیری از خروج شیر خشک استفاده کند. اتحادیه‌های تولیدی شرایط متفاوتی با اتحادیه‌های صنفی دارند، اما ما قیمت‌های مصوب را به اعضا ابلاغ کرده‌ایم و پیگیر اجرای سریع کاهش قیمت‌ها هستیم. با توجه به دوره قرنطینه محصولات لبنی، محصولات پاستوریزه ظرف سه روز و محصولات استریل حداکثر تا ۱۰ روز آینده باید با قیمت‌های جدید وارد بازار شوند.»

اعتراض دامداران به قیمت مصوب شیر خام

در ادامه برنامه پایش در تماس تلفنی با مجتبی عالی، عضو اتحادیه مرکزی دامداران ایران، با انتقاد از قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومانی شیر خام گفت: «این قیمت از نظر دامداران غیرقانونی است، زیرا قیمت تمام‌شده تولید شیر برای دامدار حدود ۳۶ هزار تومان است. طبق قانون، تعیین قیمت باید در شورای قیمت‌گذاری مستقر در وزارت جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان مجلس انجام شود، نه در ستاد تنظیم بازار. دامدار نمی‌تواند محصولی که با قیمت تمام‌شده ۳۶ هزار تومان تولید کرده را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد. این موضوع در نهایت به زیان تولید و جامعه تمام می‌شود.»

نهاده‌های دامی؛ چالش اصلی دامداران

مجتبی عالی در این ارتباط تلفنی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌ها گفت: «نهاده‌هایی مانند سویا و جو یا پیدا نمی‌شوند یا با قیمت‌های بسیار بالا به دست دامدار می‌رسند. دامدار امروز سویا را کیلویی بیش از ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند، در حالی که چند هفته قبل قیمت‌ها بسیار پایین‌تر بود. عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه به‌صورت تبلیغاتی مطرح می‌شود، اما تا زمانی که نهاده به دست دامدار برسد، یک تا دو ماه زمان می‌برد و این تأخیر فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند.»

پاسخ اتحادیه لبنیات به انتقادات دامداران

علی احسان ظفری در جمع‌بندی توضیح داد: «بر اساس آمار سامانه بازارگاه، از ۱۹ این ماه تاکنون حدود ۷۵۰ هزار تن ذرت، ۲۲۵ هزار تن کنجاله سویا و ۷۵ هزار تن جو عرضه شده که در مقایسه با هفته قبل، افزایش قابل توجهی داشته است. قیمت شیر خام بر اساس بررسی‌های کارشناسی معاونت امور دام، مکاتبه با معاونت بازرگانی داخلی و سازمان حمایت تعیین و سپس در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است و تصمیمی لحظه‌ای یا بدون پشتوانه کارشناسی نبوده است.»

تأکید بر اجرای مصوبه و نقش نظارت

رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در پایان گفت: «هدف از اعلام این آمار، آگاهی دامداران از شرایط بازار و ضرورت تبعیت از مصوبه ستاد تنظیم بازار است. انتظار می‌رود شیر خام در اختیار کارخانه‌های فرآوری قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه تعزیرات حکومتی، در این مسیر نقش فعال‌تری ایفا کنند تا کاهش قیمت‌ها به‌صورت واقعی به سفره مردم برسد.»