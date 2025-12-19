مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- با نهایی شدن مراحل بررسی «مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه»، کارشناسان اقتصادی این پایه مالیاتی را یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل فعالیتهای غیرمولد و کاهش التهاب در بازارهای دارایی میدانند.
در همین زمینه علی حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش انگیزه سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، ارز و طلا طراحی شده است گفت: بازارهایی که در سالهای اخیر به محلی برای کسب سودهای کوتاهمدت و غیرمولد تبدیل شده و نقش قابل توجهی در افزایش قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان واقعی داشتهاند.
وی ادامه داد: در طرح مالیات بر سوداگری سود حاصل از خرید و فروش داراییهای سرمایهای در بازههای زمانی کوتاهمدت مشمول مالیات میشود، در حالی که فعالیتهای مصرفی و نیازهای واقعی خانوارها از جمله مسکن اول، خودرو مورد استفاده شخصی و داراییهای با دوره نگهداری بلندمدت، از شمول این مالیات مستثنا خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اجرای صحیح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند ضمن ایجاد شفافیت در جریان معاملات، سرمایهها را از فعالیتهای سوداگرانه به سمت تولید، اشتغال و بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند.
او بیان کرد: این پایه مالیاتی به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت مالیاتی، مانع تمرکز سود در دست گروههای محدود و فعالان غیرمولد خواهد شد.
حسینی بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای اطلاعاتی، تکمیل سامانههای ثبت معاملات و اجرای تدریجی این قانون تأکید کرد و گفت: این طرح بر بروز شوک در بازارها و فشار ناخواسته بر اقشار متوسط جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد:مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه در صورت اجرای هوشمندانه و همراه با نظارت مؤثر، میتواند به یکی از ارکان اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شده و نقش مهمی در ثبات بازارها و کاهش نوسانات قیمتی ایفا کند.
وی افزود: طرح مالیات بر سوداگری نقش بسیار موثری در کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.