باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: طی ماه های اخیر قیمت شیرخام بتدریج افزایش یافت که کمبود توزیع نهاده ها و اثر افزایش قیمت‌ ارز منجر به گرانی شیرخام و محصولات لبنی شد.

به‌گفته وی، در حال حاضر کمبودی در عرضه محصولات لبنی در فروشگاه ها نداریم و گزارشی در خصوص کمبود عرضه یا نبود لبنیات در فروشگاه ها نداریم‌ و تنها کمبود نهاده های یارانه دار و خرید از بازار آزاد منجر به افزایش قیمت تمام شده و بالطبع افزایش قیمت محصول لبنی شد.

سلیمی شیوع بیماری تب برفکی را از دیگر عوامل گرانی قیمت شیرخام اعلام کرد و افزود: روزانه بیش از هزارتن تولید شیرخام در استان تهران کاهش یافت که براین اساس شیرکمتری توسط کارخانجات ارسال شد و گرانی قیمت ارتباطی به صادرات شیرخشک ندارد، کمااینکه ارزش پایه صادرات شیرخشک ۳.۵۷ دلار رقم غیرمنطقی گذاشتند که براین اساس صادرات روبه توقف می رود چراکه ۲.۴ تا ۲.۵ دلار سقف قیمت جهانی است که با این نرخ امکان پذیر نیست و در نتیجه با استمرار این روند صادرات کاهش چشمگیری خواهد داشت که بعد از اتمام بیماری تب برفکی و مشکل تامین نهاده با مازاد و دپوی تولید شیرخام روبرو می شویم چراکه با ازدست دادن بازار صادراتی به راحتی بدست آوردن آن امکان پذیر نیست.

به گفته وی، در ۶ ماهه اول امسال افزایش صادرات شیرخشک داشتیم، اما تمام آن مربوط به تولید نبود چراکه طبق آمار سامانه جامع تجارت ۴۰ هزارتن دپو در پایان سال گذشته داشتیم و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کشورهایی که از ایران تغذیه می شدند، به سرعت اقدام به خرید کردند که براین اساس دپو فروخته شد.

سلیمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار روند فعلی عرضه شیرخام به بهای کنونی صادرات شیرخشک توجیهی ندارد و بشدت کاهش می یابد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: راهکارهای زیادی برای کنترل صادرات شیرخشک وجود دارد، کمااینکه صادرات باید توسط واحدهای تولیدی صورت بگیرد و ابن راه حل می تواند صادرات هر محصولی کنترل کند که اعلام نرخ جدید پایه صادراتی به صادرات شیرخشک آسیب می زند چراکه با افزایش قیمت لبنیات و کاهش مصرف لبنیات در داخل، نباید شیرتولیدی دور ریخته شود، از این رو بهتر است برخورد منطقی با موضوع صورت بگیرد.