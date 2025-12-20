معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی از اسکان اضطراری ۱۰۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک محور بردسکن در بامداد امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ذاکر معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: در پی بارش برف و کولاک شدید در گردنه البلاغ، شب گذشته سه دستگاه اتوبوس و پنج دستگاه خودرو سواری که در این جاده دچار مشکل شده بودند، متوقف شدند.

وی ادامه داد: این سه دستگاه اتوبوس که مقصد آنها گرگان بود، در مجموع ۱۰۰ مسافر داشتند که با اقدام به‌موقع نیرو‌های امدادی، اسکان اضطراری آنها در امامزاده سید طاهر بردسکن انجام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: در جریان این عملیات، علاوه بر اسکان مسافران در محل امن، اقدامات حمایتی شامل پذیرایی با چای، توزیع ماسک و توزیع ۱۰۰ تخته پتو برای مسافران انجام گرفت.

ذاکر با تاکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی، از رانندگان خواست پیش از تردد در جاده‌های کوهستانی، هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند

