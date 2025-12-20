موردی از ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: تاکنون موردی از ابتلا یا مشکوک به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در زیستگاههای آبی آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران؛فاطمه حاجی زاده- دکتر علیرضا سید قریشی به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر گشت و پایش مشترک یگان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی ، در ۳۰ زیستگاه آبی و تالاب استان انجام و وضعیت پرندگان بومی و مهاجر، از نظر وجود تلفات یا، علائم مشکوک به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به صورت مستمر بررسی میشود ، که خوشبختانه تاکنون موردی از ابتلا به این بیماری دیده نشده است.

وی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان حساسیت بالایی نسبت به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد طیور در زیستگاهها، نشان می دهد گفت: برای پیشگیری از شیوع این بیماری در حال حاضر علاوه بر پایش جدی در زیستگاهها به هیچ عنوان مجوز شکار پرنده در این مناطق صادر نمی شود .

دکتر سید قریشی با اشاره به اینکه شهرستانها به صورت منظم ، هر ده روز یکبار، وضعیت زیستگاههای منطقه را از نظر وجود موارد مشکوک یا مبتلا به این بیماری، گزارش می کنند افزود: همچنین در صورت مشاهده پرندگان اهلی مبتلا در نزدیکی زیستگاهها، با همکاری دامپزشکی سریعا ورود می کنیم تا امکان مخاطره پایین بیاید و زیستگاهها آلوده نشوند.