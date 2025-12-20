وزیر آموزش‌وپرورش، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، گفت: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش واقعی و عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، عصر امروز، شنبه، ۲۹ آذرماه در چهاردهمین جلسه شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش، پس از استماع گزارش دستورالعمل اجرایی آموزش در شرایط خاص، از سوی معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه، ضمن قدردانی از ارائه گزارش‌ها، بر ضرورت اصلاح، تکمیل و اجرای دقیق این برنامه‌ها تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به لزوم راه‌اندازی «مدرسه تلویزیونی»، گفت: برنامه‌های آموزشی باید به سمت واقعی‌سازی زمان آموزش حرکت کند و محتوای ارائه‌شده نیز متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان طراحی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در ایامی که مدارس به دلایل مختلف تعطیل می‌شوند، برگزاری کلاس‌های غیرحضوری و یا جبرانی به منظور جبران عقب افتادگی آموزشی دانش آموزان الزامی است.

وزیر آموزش‌وپرورش، به گزارش ارائه‌شده از سوی صیدلو، مشاور وزیر در امور بازنشستگان، اشاره کرد و از شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم برای بازنشستگان آموزش‌وپرورش خبر داد.

به گفته وی، نشست‌های مؤثری در این حوزه برگزار شده و نقشه راه مشخصی تدوین شده است.

کاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود، به برداشت‌های تقطیع‌شده و مغرضانه عده‌ای درباره موضوع پخش موسیقی در مدارس اشاره کرد و تأکید کرد: مدرسه محل تربیت است و جایگاه هنر، موسیقی اصیل ایرانی و فعالیت‌های فرهنگی، باید به‌درستی تبیین شود. در این زمینه لازم است شفاف‌سازی سریع برای تنویر افکار عمومی صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده افراد مغرض فراهم نشود.

وزیر آموزش‌وپرورش، نشست اخیر با معاون راهبردی رئیس‌جمهور را بسیار مهم و اثرگذار دانست و افزود: اقدامات مهمی در حوزه فناوری‌های نوین در دست انجام است و تعاملات سازنده‌ای با رئیس‌جمهور در این زمینه برقرار است.

کاظمی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی، خاطرنشان کرد: امتحانات خرداد باید به یک پروژه ملی تبدیل شود و برنامه‌ای جامع، دقیق و بدون نقص برای آن تدوین شود.

وی پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبات مردمی را ضروری دانست و بر قرار گرفتن این موضوع در دستور کار جدی معاونت‌ها تأکید کرد.

در ادامه، وزیر آموزش‌وپرورش به موضوعاتی از جمله صرفه‌جویی و اقدامات انگیزشی، تدوین سند جامع امور تربیتی، سند جامع مراقبت اجتماعی، شاخص‌های اداره کیفی فضا‌های پرورشی و سامانه جامع اداری اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای این برنامه‌ها شد.

ساماندهی کانون‌های پرورشی و تربیت‌بدنی در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه، تدوین آیین‌نامه ارتقای ساختار سازمانی، نهایی‌سازی سند جامع نیروی انسانی و پیگیری اخذ مجوز استخدام‌های جدید از دیگر محور‌های مورد تأکید وزیر آموزش‌وپرورش در این نشست بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، مدرسه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
کاظمی: حضور و غیاب و ارزشیابی دانش آموزان باید هوشمند شود
وزیر آموزش و پرورش:
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آموزش‌وپرورش، نیازمند تحول عمیق، عدالت‌محور و فناورانه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
علت واقعی مرگ پیری است یا چیز دیگر؟!
جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش
افزایش ۷ برابری ظرفیت بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی
تجویز بیش از ۱۰۲ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور/ تنها دو درصد از نسخه‌ها کاغذی است
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
گیاهی قدرتمند برای پاکسازی ریه افراد سیگاری + فیلم
یک ماهواره استارلینک از کنترل خارج شده و به سمت زمین در حرکت است
بومی‌سازی دستگاه‌های پیشرفته استخراج و آنالیز DNA
آغاز طرح ویژه فکرورزی کودکان و نوجوانان توسط جهاد دانشگاهی
آخرین اخبار
کاظمی: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
علت واقعی مرگ پیری است یا چیز دیگر؟!
۵۰ فراخوان سالانه برای حمایت از پژوهشگران در برنامه سرآمدان علمی
تدوین برنامه حمایت سالانه از ۳۰۰ استاد در دستور کار معاونت علمی
برنامه فیسبوک برای دریافت هزینه اشتراک‌گذاری لینک‌های خارجی در پلتفرم خود
آب چغندر: کلید تناسب اندام و پیری سالم‌تر
سامانه نوبت‌دهی اینترنتی بیمارستان‌ها، اول دی ماه فعال می‌شود
یک ماهواره استارلینک از کنترل خارج شده و به سمت زمین در حرکت است
پیوند نفت، دانش و نسل جوان؛ آغاز فصل تازه‌ای از توسعه اقتصادی ایران
ظرفیت شهر دانش برای راه‌اندازی مراکز فناوری مشترک با صنعت فعال شد
افتتاح آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان با هدف تقویت پیوند دانشگاه و صنعت نفت
گیاهی قدرتمند برای پاکسازی ریه افراد سیگاری + فیلم
حمایت ویژه از شتاب‌دهنده‌های سطح یک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
وحدت حوزه و دانشگاه به معنای حذف تفاوت‌ها نیست 
آغاز طرح ویژه فکرورزی کودکان و نوجوانان توسط جهاد دانشگاهی
سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
افزایش ۷ برابری ظرفیت بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی
بومی‌سازی دستگاه‌های پیشرفته استخراج و آنالیز DNA
جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
تجویز بیش از ۱۰۲ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور/ تنها دو درصد از نسخه‌ها کاغذی است
لزوم اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش
افزایش دی‌اکسید کربن در محیط زیست ارزش غذایی خوردنی‌ها را کاهش می‌دهد