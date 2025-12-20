باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، عصر امروز، شنبه، ۲۹ آذرماه در چهاردهمین جلسه شورای معاونان وزارت آموزشوپرورش، پس از استماع گزارش دستورالعمل اجرایی آموزش در شرایط خاص، از سوی معاونتهای آموزش ابتدایی و متوسطه، ضمن قدردانی از ارائه گزارشها، بر ضرورت اصلاح، تکمیل و اجرای دقیق این برنامهها تأکید کرد.
کاظمی با اشاره به لزوم راهاندازی «مدرسه تلویزیونی»، گفت: برنامههای آموزشی باید به سمت واقعیسازی زمان آموزش حرکت کند و محتوای ارائهشده نیز متناسب با نیازهای دانشآموزان طراحی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در ایامی که مدارس به دلایل مختلف تعطیل میشوند، برگزاری کلاسهای غیرحضوری و یا جبرانی به منظور جبران عقب افتادگی آموزشی دانش آموزان الزامی است.
وزیر آموزشوپرورش، به گزارش ارائهشده از سوی صیدلو، مشاور وزیر در امور بازنشستگان، اشاره کرد و از شکلگیری شبکهای منسجم برای بازنشستگان آموزشوپرورش خبر داد.
به گفته وی، نشستهای مؤثری در این حوزه برگزار شده و نقشه راه مشخصی تدوین شده است.
کاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود، به برداشتهای تقطیعشده و مغرضانه عدهای درباره موضوع پخش موسیقی در مدارس اشاره کرد و تأکید کرد: مدرسه محل تربیت است و جایگاه هنر، موسیقی اصیل ایرانی و فعالیتهای فرهنگی، باید بهدرستی تبیین شود. در این زمینه لازم است شفافسازی سریع برای تنویر افکار عمومی صورت گیرد تا زمینه سوء استفاده افراد مغرض فراهم نشود.
وزیر آموزشوپرورش، نشست اخیر با معاون راهبردی رئیسجمهور را بسیار مهم و اثرگذار دانست و افزود: اقدامات مهمی در حوزه فناوریهای نوین در دست انجام است و تعاملات سازندهای با رئیسجمهور در این زمینه برقرار است.
کاظمی با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشی، خاطرنشان کرد: امتحانات خرداد باید به یک پروژه ملی تبدیل شود و برنامهای جامع، دقیق و بدون نقص برای آن تدوین شود.
وی پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبات مردمی را ضروری دانست و بر قرار گرفتن این موضوع در دستور کار جدی معاونتها تأکید کرد.
در ادامه، وزیر آموزشوپرورش به موضوعاتی از جمله صرفهجویی و اقدامات انگیزشی، تدوین سند جامع امور تربیتی، سند جامع مراقبت اجتماعی، شاخصهای اداره کیفی فضاهای پرورشی و سامانه جامع اداری اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای این برنامهها شد.
ساماندهی کانونهای پرورشی و تربیتبدنی در چارچوب تکالیف برنامه هفتم توسعه، تدوین آییننامه ارتقای ساختار سازمانی، نهاییسازی سند جامع نیروی انسانی و پیگیری اخذ مجوز استخدامهای جدید از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر آموزشوپرورش در این نشست بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت