باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حذف ارز ترجیحی واردات برنج پس از گوشت قرمز از ابتدای آذرماه بر نابسامانی های موجود در بازار دامن زده و نگرانی هایی را برای مردم ایجاد کرده است، درحالیکه کارشناسان رفع محدودیت واردات و تسریع در روند تخصیص ارز را راهکار ایجاد تعادل در بازار می دانند.

بنابر آمار، در ۸ ماهه امسال بیش از یک میلیون تن برنج سفید وارد کشور شده که با توجه به در پیش بودن ایام پرمصرف ماه مبارک رمضان و متعاقب آن نوروز، ضروری است حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دیگر برنج وارد شود تا التهابات بازار تاحدی فروکش کند.

بررسی ها از بازار برنج نشان می دهد که قیمت برنج ایرانی بدنبال حذف ارز برنج خارجی با نوساناتی روبروست که مسئولان امر اذعان می کنند با توزیع برنج های تنظیم بازار و روند کاهشی قیمت ها، بازار به ثبات و آرامش می رسد.

در همین راستا جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی از توزیع بیش از ۸ هزار تنی برنج با قیمت ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در استان تهران خبر داد و گفت: رصد و بازرسی بر بازار کالاهای اساسی تشدید شده است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد از افزایش ۳۰ درصدی تامین و تدارکات کالاهای اساسی برای ایام ماه رمضان و نوروز نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با اتخاذ این تدابیر، با اطمینان بیشتری وارد تنظیم بازار ماه های آتی می شویم و براین اساس بازار ماه های آینده متعادل خواهد بود.

تداوم توزیع برنج تنظیم بازار عامل اصلی کاهش قیمت برنج ایرانی و خارجی

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی ۱۵ روز گذشته با توزیع هزارتن برنج، قیمت هرکیلو محصول از ۹۶ هزارتومان به ۷۲ هزارتومان رساندیم که متاسفانه روند عرضه برنج تنظیم بازار تداوم نداشت.

به گفته وی، عدم استمرار عرضه برنج های تنظیم بازار و تک نرخی شدن ارز بر افزایش قیمت برنج دامن زد که اکنون برنج تنظیم بازار بصورت انبوه در اتحادیه قرار گرفته است که طی روزهای آتی قیمت ها مجدد کاهشی خواهد شد.

کنگری قیمت هرکیلو برنج هندی تنظیم بازار برای مصرف کننده نهایی را ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با توزیع برنج های تنظیم بازار، قیمت در بازار آزاد به نرخ واقعی می رسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین وضعیت بازار برنج ایرانی بیان کرد: تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی شد به طوریکه هرکیلو برنج ایرانی ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد که توزیع برنج های تنظیم بازار منجر به کاهشی شدن قیمت برنج پاکستانی و ایرانی خواهد شد.

به گفته وی، با توجه به حجم انبوه واردات برنج هندی و پاکستانی، قیمت از ۱۴۰ هزارتومان فراتر نخواهد رفت چراکه رقابت در بین واردکنندگان ایجاد خواهد شد. همچنین قیمت برنج هندی که به ۱۷۰ هزارتومان رسیده است، توزیع برنج های تنظیم بازار منجر به کاهشی شدن قیمت می شود.

واردات انبوه راه حلی برای تنظیم بازار و بازگشت آرامش

امیر آقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت برنج خارجی و بدنبال آن برنج ایرانی اثر گذار است، کمااینکه اکنون دلالان مشغول جمع آوری و خرید برنج از کشاورزان هستند تا با انبار بتوانند بازار سیاه ایجاد کنند.

به گفته وی، طی هفته های گذشته در برخی کالاها افزایش قیمت داشتیم که با حذف ارز ترجیحی در خصوص برنج هم رشد قیمت را خواهیم داشت، کمااینکه اکنون برنج خارجی به وفور موجود نیست.

آقاجانیان با بیان اینکه جو روانی حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار برنج خارجی شده است، افزود: دولت با واردات انبوه و ازدیاد عرضه در بازار می تواند از آشفته بازار جلوگیری کند، در غیراین صورت با نزدیک شدن به بازار ماه رمضان و شب عید دچار نوسان می شویم.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت از واردات قطره چکانی یا انحصار در واردات باید اجتناب کند، همچنین در خصوص برنج ایرانی اراده دولت را می طلبد که شرکت ها را وادار کند برنج ایرانی با سود منطقی در بازار عرضه کنند، در غیراین صورت با واردات قطره چکانی و استمرار روند خرید برنج ایرانی از سوی دلالان و احتکار در انبارها، قیمت برنج ایرانی رشد چشمگیری خواهد داشت.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بازار شمال را ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزارتومان و در خرده فروشی ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت قیمت مصوب برای برنج هندی و پاکستانی اعلام کرده است، اما اکنون با نرخ های بالاتر عرضه می شود، از این رو اگر تمهیداتی اتخاذ نشود، آشفتگی بازار استمرار دارد.

با توجه به آنکه برنج پس از گندم دومین محصول اساسی سبد خانوار محسوب می شود، از این رو تشدید نظارت ها و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب پس از حذف ارز ترجیحی واردات برنج و اثر آن بر قیمت ها می تواند بر تنظیم بازار و ایجاد شفافیت قیمت اثر بگذارد.