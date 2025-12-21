مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: با وجود ثبت بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی در مدت کوتاه در برخی نقاط استان، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه چهار روز گذشته در برخی نقاط استان گفت: با وجود ثبت بیش از ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی در مدت کوتاه در برخی نقاط استان، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.

 غلامرضا نژادخالقی گفت: متوسط بارندگی سالانه استان کرمان حدود ۱۳۶ میلی‌متر است.

وی افزود: خوشبختانه با هشدار‌های به‌موقع، همراهی مردم و اجرای اقدامات پیشگیرانه، این بارش‌ها تلفات جانی به‌همراه نداشت

نژاد خالقی گفت: به دلیل حجم بالای بارندگی در مدت زمان کوتاه و جاری شدن آب در مسیرها، خسارت‌هایی به برخی ابنیه، مزارع، پل‌ها و تأسیسات وارد شده است.

وی افزود: نیرو‌های هلال‌احمر اقدامات امدادرسانی لازم را انجام داده‌اند و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در حال بررسی و برآورد میزان خسارت‌های وارده هستند.

گزارش‌های خسارات به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال خواهد شد تا با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از خسارات وارده جبران شود.

هشدار مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان نسبت افت دما در سطح استان
