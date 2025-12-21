متهم پرونده سقوط مرگبار خودرو در بخش لاریجان، در جریان تحقیقات قضایی به قتل عمد پدر خود با خوراندن قرص خواب اعتراف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متهم پرونده سقوط هولناک خودرو در بخش لاریجان، در جریان بازجویی‌های قضایی به قتل عمد پدر خود با خوراندن قرص خواب اعتراف کرد و پرونده با عنوان قتل عمد در دادگاه این بخش در حال رسیدگی است.

رضا رضایی‌مقدم رئیس حوزه قضایی بخش لاریجان با تأیید این خبر گفت: در پی گزارش سقوط یک دستگاه خودروی سواری به دره در محدوده بخش لاریجان که منجر به فوت یک نفر شد، رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

او افزود: در مراحل اولیه، فرضیه تصادف رانندگی مطرح بود، اما پس از حضور در محل، انجام تحقیقات فنی، بررسی دقیق صحنه حادثه و بازبینی تصاویر دوربین‌های موجود، مشخص شد فرد متوفی در صندلی سرنشین حضور داشته و راننده خودرو شخص دیگری بوده است.

رئیس حوزه قضایی لاریجان ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد راننده خودرو پسر متوفی بوده و در صحنه حادثه نیز هیچ‌گونه آثار مشارکت فرد ثالث مشاهده نشد. بر همین اساس، با صدور دستور قضایی، متهم دستگیر و پس از مواجهه با مستندات و دلایل غیرقابل انکار، به قتل پدر خود اعتراف کرد.

رضایی‌مقدم گفت: متهم انگیزه این اقدام را اختلافات شدید خانوادگی عنوان کرده و مدعی شده است که رابطه عاطفی مناسبی با پدرش نداشته و همواره مورد تحقیر قرار می‌گرفته است. وی همچنین اظهار داشته که با ریختن تعداد زیادی قرص خواب در غذای پدر، پس از بی‌حال شدن او، پدرش را داخل خودرو قرار داده و به منطقه‌ای کوهستانی منتقل کرده است.

او افزود: متهم پس از توقف خودرو در شیب پرتگاه، با آزاد کردن ترمز دستی و بستن درِ خودرو، باعث سقوط خودرو به دره و مرگ پدرش شده است.

رئیس حوزه قضایی لاریجان با بیان اینکه پرونده‌ای با موضوع قتل عمد تشکیل شده است، گفت: متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی مرتبطین احتمالی پرونده ادامه دارد. رسیدگی به این پرونده با دستور قضایی و توسط پلیس آگاهی با جدیت دنبال می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران