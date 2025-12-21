به گفته مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان علیرغم بارش شدید برف و باران، همچنین کاهش دید افقی فرودگاه‌های استان کرمان عملیاتی‌ هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی جزینی زاده با اشاره به تلاش شبانه روزی  کارکنان در فرودگاه‌های استان طی چند روز گذشته گفت: علیرغم بارش شدید برف و باران و همچنین کاهش دیدافقی در بعضی فرودگاه‌ها از جمله مرکز استان با تلاش بی وقفه همکاران، پرواز‌های ورودی و خروجی به فرودگاه‌ها برابر برنامه انجام و بعضا به دلیل ناپایداری‌های جوی با تاخیر کوتاه انجام شده و ادامه دارد.

وی از مسافران خواست پیش از حرکت به سمت فرودگاه‌های استان، اوضاع پروازی را طی تماس با سامانه گویا و شبانه روزی ۱۹۹ (اطلاعات پرواز) حتما استعلام کنند.

 مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان بیان داشت: مسیر دسترسی به سایت جبالبارز مسدود شده و تلاش همکاران فرودگاه جیرفت برای بازگشایی مسیر درحال انجام است.

منبع: فرودگاه کرمان 

برچسب ها: بارش باران ، فرودگاه های استان
خبرهای مرتبط
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان:
هم‌اکنون آرامش در سطح استان برقرار است/ با وجود بارش‌های بی‌سابقه؛ تلفات جانی نداشتیم
تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی رابر و برخی مدارس بافت و فاریاب
اختصاص ۱۰۰ سانتی متری بارش برف به سربیژن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از اسطوره تا سفره؛ زایش امید در دل تاریکی
هم‌اکنون آرامش در سطح استان برقرار است/ با وجود بارش‌های بی‌سابقه؛ تلفات جانی نداشتیم
بارش‌ها، پروازهای کرمان را زمین گیر نکرد
آخرین اخبار
بارش‌ها، پروازهای کرمان را زمین گیر نکرد
از اسطوره تا سفره؛ زایش امید در دل تاریکی
هم‌اکنون آرامش در سطح استان برقرار است/ با وجود بارش‌های بی‌سابقه؛ تلفات جانی نداشتیم
آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تاخیر
خطر سرمازدگی مرکبات در جنوب کرمان
کاهش روند ابتلا به آنفلوآنزا در استان کرمان/ تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در شب یلدا
جابه‌جایی روستاهای در معرض سیل در جازموریان را دنبال می‌کنیم