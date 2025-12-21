باشگاه خبرنگاران جوان -علی جزینی زاده با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان در فرودگاه‌های استان طی چند روز گذشته گفت: علیرغم بارش شدید برف و باران و همچنین کاهش دیدافقی در بعضی فرودگاه‌ها از جمله مرکز استان با تلاش بی وقفه همکاران، پرواز‌های ورودی و خروجی به فرودگاه‌ها برابر برنامه انجام و بعضا به دلیل ناپایداری‌های جوی با تاخیر کوتاه انجام شده و ادامه دارد.

وی از مسافران خواست پیش از حرکت به سمت فرودگاه‌های استان، اوضاع پروازی را طی تماس با سامانه گویا و شبانه روزی ۱۹۹ (اطلاعات پرواز) حتما استعلام کنند.

مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان بیان داشت: مسیر دسترسی به سایت جبالبارز مسدود شده و تلاش همکاران فرودگاه جیرفت برای بازگشایی مسیر درحال انجام است.

منبع: فرودگاه کرمان