کارشناس فوتبال در رابطه با تیم ملی و باشگاه استقلال صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - عبدالله ویسی، کارشناس فوتبال  در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در خصوص عملکرد تیم استقلال در فصل جاری اظهار داشت: این تیم در تمامی رقابت‌هایی که حضور داشته، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. استقلال در ابتدای فصل نمایش چندان امیدوارکننده‌ای نداشت، اما به مرور زمان شرایط تیم بهتر شد و آبی‌پوشان توانستند روند رو به رشد خود را نشان دهند.»

ویسی افزود: «در حال حاضر وضعیت استقلال مطلوب است و تیم در شرایط مناسبی قرار دارد. یکی از مشکلات اصلی فوتبال ایران، نبود زمین‌های چمن استاندارد و باکیفیت است. اگر تیم‌ها زمین‌های مناسب در اختیار داشته باشند، بدون شک شاهد ارائه فوتبال جذاب‌تر و تماشاگرپسندتری خواهیم بود. متأسفانه کیفیت پایین زمین‌های چمن، یکی از عوامل اصلی افت کیفیت مسابقات لیگ برتر محسوب می‌شود.»

این کارشناس فوتبال درباره دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین نیز گفت: «اگر بازیکنان استقلال با تمرکز بالا وارد زمین شوند، می‌توانند از این بازی به پیروزی برسند. هواداران استقلال در رقابت‌های آسیایی نیاز به شادی دارند و امیدوارم روز چهارشنبه آبی‌پوشان با دست پر زمین مسابقه را ترک کنند. استقلال توانایی شکست نماینده بحرین را دارد و این موضوع دور از دسترس نیست.»

ویسی درباره گروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اظهار داشت: «اکنون زمان حمایت از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی است و نباید فضای منفی علیه آنها ایجاد شود. انتقاد در فوتبال طبیعی است، اما همه بازیکنان می‌توانند نقش مؤثری در موفقیت تیم ملی ایفا کنند. اعضای تیم ملی نیز نباید از انتقاد‌ها ناراحت شوند و باید تمام تمرکز خود را روی موفقیت تیم بگذارند.»

وی در پایان تصریح کرد: «تیم ملی ایران بدون شک توانایی صعود از مرحله گروهی جام جهانی را دارد. اگر به مرحله حذفی صعود کنیم، کار خارق‌العاده‌ای انجام نداده‌ایم، اما اگر از گروه صعود نکنیم، می‌توان گفت در جام جهانی نتیجه‌ای کسب نکرده‌ایم. انتظار مردم از تیم ملی صعود است و تیم باید پاسخگوی این انتظار باشد.»

برچسب ها: عبدالله ویسی ، فوتبال
تبادل نظر
