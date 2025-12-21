باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه روند تخصیص ارز کماکان متوقف است، گفت: بانک مرکزی تنها بخشی از درخواست تخصیص ارز را ارسال کردند که براین اساس یک سوم تخصیص ارز فعلی اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ماه های اخیر همچنان بلاتکلیف است، افزود: تخصیص ارز مربوط به ماه های قبلی همچنان معطل مانده است و از طرفی به ما اجازه نمی دهند که ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری کنیم.

تحویل زاده ادامه داد: وقتی ارز نیست، باید اجازه واردات با ارز آزاد و اصلاح قیمت ها را دهند تا چالش کمبود شیرخشک بحرانی نشود چراکه خانوارها با افزایش قیمت گلایه مند می شوند، اما نسبت به کمبود در بازار گلایه مند تر می شوند.

این مقام مسئول از کاهش تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه به ۴ میلیون قوطی برسد که این میزان تولید ۲ میلیون قوطی کمتر از نیاز کشور است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه ۲ کارخاته شیرخشک تولیدی در تعطیلی به سر می برد، افزود: ۳ کارخانه دیگر با حداقل ظرفیت کار می کنند، درحالیکه برای تولید با استفاده از ظرفیت حداکثری ماهانه ۲۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز است که با آزاد شدن ارز و اصلاح قیمت، قاچاق شیرخشک به پایان می رسد.