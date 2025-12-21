باشگاه خبرنگاران جوان مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان، با اعلام فروکشکردن سامانه بارشی در استان گفت: شرایط جوی در حال حاضر آرام است، اما افت دما میتواند در روزهای پیشرو باغداران و گلخانهداران، بهویژه در جنوب استان، را با خطر سرمازدگی محصولات روبهرو کند.
غلامرضا نژادخالقی، یکشنبه ۳۰ آذرماه درباره آخرین وضعیت و شرایط جوی حاکم بر استان کرمان گفت: پس از چند روز بارندگی گسترده، اکنون شرایط جوی استان به ثبات رسیده و بارش جدیدی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: بارندگیها کاهش پیدا کرده و دیگر سامانه بارشی فعالی نداریم، اما سرما موضوع اصلی روزهای آینده است.
مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان گفت: افت دما میتواند خساراتی را برای بخش کشاورزی به همراه داشته باشد.
وی افزود:باغداران و گلخانهداران، بهخصوص در مناطق جنوبی استان، باید مراقب باشند تا سرمازدگی باعث نابودی محصولاتشان نشود.
بیشترین میزان بارندگی در روزهای اخیر مربوط به شهرستان فاریاب بوده که حدود ۲۵۸ میلیمتر بارش ثبت شده است